​«Богемные» казахстанцы в Италии

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Аида АХМЕТОВА

Впервые в отечественном оперном искусстве казах­станские вокалисты задействованы в полном составе в главных партиях в спектакле зарубежного театра.

«Богема» – первая опера, поставленная за последние десять лет классиком итальянского кинематографа 84-летним Этторе Скола. 27, 29 декаб­ря и 3 января партию Мими исполнит Айгуль Ниязова, Рудольфа будет петь Медет Чотабаев, Мюзетту представит Салтанат Ахметова, Марселя – Талгат Мусабаев, Шонара – Евгений Чайников, Коллена – Артур Каипкулов, а 2 января вместе с солистами Astana Opera выступят Серена Гамбертони (Мими) и Леонардо Каими (Рудольф).

Онлайн-трансляция состоится 30 декабря в 01.10 (время Астаны) на онлайн-телеканале театра «Карло Феличе» www.streamingcarlofelice.com с повтором 3 января в 20.30 (время Астаны) на сайтах www.streamingcarlofelice.com и www.tengrinews.tv.

В Италии наши ребята прошли серьезную подготовку, много работали над произношением, фразировками, в конце ноября добавились спевки, примерки костюмов. Молодые казахстанские певцы удивили итальянцев и своими вокальными возможностями, и ярким артистизмом. Они, как говорят постановщики, не только с точностью передали режиссерскую концепцию, но и обогатили спектакль, внеся в образы героев неожиданные и интересные штрихи. Вместе с солистами в Италии работала концертмейстер Astana Opera Долорес Умбеталиева.

Евгений Чайников отметил, что казахстанские музыканты живут одной большой дружной семьей, во всем помогая друг другу. «Эта поездка дала нам бесценный профессиональный опыт, практику итальянского языка, что очень важно для вокалистов», – подчеркнул он.

Накануне премьеры в «Карло Феличе» состоялась пресс-конференция с участием руководящего состава театра. Дирижер-постановщик спектакля, художественный руководитель театра Джузеппе Акуавива представил казахстанских солистов журналистам, а ведущая солистка Astana Opera Салтанат Ахметова поблагодарила итальянских коллег, руководство театра и постановочную группу за сотрудничество, подчеркнув важность подобного обмена опытом.

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