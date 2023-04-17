Бои без правил

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Галина Вологодская

В Усть-Каменогорске следствие разбирается в обстоятельствах жестокого избиения 16-летней девочки своими сверстницами.

В начале апреля в Казнете появилось шокирующее видео избиения подростка. На кадрах видно, как в туалетной комнате усть-каменогорского торгового центра девица с ожесточением наносит удары по лежащей на полу девочке. Бьет ее кулаками по лицу, раздевает, кроет ненормативной бранью. На ролике словно участница бандитской группировки.

Быстро выяснилось, что данный факт – не единственный. В правозащитной организации рассказали о размещенных в пабликах многочисленных фото и видео, где одни и те же девочки избивают жертву, отрабатывают на ней приемы единоборств, раздевают донага, окунают в воду…

В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области оперативно пояснили: видео из торгового центра относится к 1 марта, уголовное дело по данному факту возбудили 4 марта по части 2 ст. 293 УК РК (хулиганство). Еще одно дело расследуется по ст. 313 УК РК – незаконное распространение материалов, пропагандирующих культ жестокости и насилия.

Несмотря на огромный резонанс, следователи и педагоги избегают озвучивать подробности. Это легко понять – все фигуранты дела являются несовершеннолетними. Вместе с тем в соцсетях вокруг скандала с каждым днем все больше слухов, домыслов и комментариев. На этом фоне в госорганах согласились описать примерную картину произошедшего.

Всего в деле фигурируют семеро подростков. Жертва – 16-летняя учащаяся городского колледжа. Ее мучители – старшеклассница школы № 44, а также ее сестра и знакомые. Как пояснила руководитель областного управления образования Инесса Чернышева, причиной конфликта стало соперничест­во девочек за романтические чувства к мальчику. В семье, где выросли «боевые» сестры, четверо детей. Папа – бывший силовик, сегодня – охранник в школе; мама – руководитель отдела в городском отделе образования, правда, теперь уже бывший. На фоне ужаса, который творили ее дочки, ей пришлось уволиться.

Первым забил тревогу директор колледжа, обративший внимание, что лицо одной учащейся сплошь в синяках. Педагог связался с родными, те обратились с заявлением в полицию. Можно только гадать, что за семья у несчастного подростка, если родителей пришлось чуть ли не заставлять писать заявление в правоохранительные органы.

По сестрам тоже немало вопросов. Если верить инспектору по делам несовершеннолетних, они никогда не состояли на учете, то есть числились благополучными. При этом в соцсетях вагон и маленькая тележка сообщений об их наглости, хамстве и откровенно криминальном поведении. Неужели директор школы ничего не видела, ни о чем не догадывалась? Если это так, то зачем нужен такой директор?

Как констатировала руководитель областного управления образования, зачастую за прояв­лениями подростковой агрессии стоит недостаток любви и тепла со стороны самых близких – родителей. А также просчеты педагогов. Дети, чувствуя свою ненужность и неспособность к чему-то позитивному, например, успешной учебе или полезному хобби, выбирают для самоутверждения злобу, запугивание, насилие. Психологи в ходе анализа скандальных видео на первых роликах отметили элемен­ты постановочных кад­ров. А вот дальше, как часто бывает в юношеском возрасте, школьницы вошли в раж и легко переступили в своих похождениях грань закона.

– Сам факт, что они снимали себя на видео, говорит о желании девочек быть замеченными, получить известность, – сказала руководитель. – Таким образом они компенсировали дефицит внимания и заботы со стороны взрослых.

На сегодня с жертвой агрессивных школьниц работают психологи, девушка продолжает обучение в колледже в обычном формате. Как заверили в полиции, на время досудебного расследования «боевые» сестры отправлены на дистанционное обучение. Правда, в соцсетях с возмущением рассказывают совсем другое: мол, 16-летняя «боксерша» разгуливает по 44-й школе как ни в чем не бывало.

– В ходе досудебного расследования будет дана оценка действиям каждого фигуранта дела, – отметила старший инспектор по особым поручениям ювенальной полиции Айгерим Бейсембаева. – Каждого мы возьмем на учет в соответствии с установленным статусом – либо он станет подозреваемым и обвиняемым, либо его освободят от уголовной ответственности. В зависимости от статуса затем начнем вести индивидуальную работу, чтобы впредь эти подростки не допус­кали правонарушений.

Кроме того, предстоит определить меры ответственности в отношении законных представителей несовершеннолетних. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РК на следственные действия отведено два месяца. Но при необходимости срок может быть увеличен. После того как суд вынесет приговор, ювенальная полиция сможет обратиться с ходатайством о направлении виновных в спецшколу для детей с девиантным поведением. Уголовная ответственность наступает с 16 лет. По статье за хулиганство драчуньям грозит до пяти лет лишения свободы. Если дело переквалифицируют на ст. 110 УК РК (истязание), срок может вырасти до семи лет лишения свободы.

В полиции заверили, что какого-либо давления на следствие не оказывается. Дело находится на особом контроле руководства МВД.

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