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Бои чемпионов
Кошкарбек Тусипов

В столице Казахстана состоялся турнир по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship 50 – промоушена, основанного бывшим чемпионом UFC – знаменитым дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым.

Начались поединки с предварительного карда. В этих боях выступили четыре казахстанца и шесть россиян.

В наилегчайшем весе наш гость Исраил Гаджиагаев решением судей победил казахстанца Кирилла Геккеля, но зато потом все тем же решением судей другой наш файтер – Санжар Адилов – оказался сильнее Чармигула Сиражутдинова.

В легком весе казахстанец Али Кабдулла удушающим приемом во втором раунде победил россиянина Валерия Грицутина, а в суперлегком весе еще один гость нашей страны Узаир Абдураков удушающим приемом в первом раунде одолел казахстанца Максима Коновалова.

Помимо этого, состоялся бой за временный пояс в полусреднем весе между россиянами Имамом-Шапи Мухтаровым и Азаматом Джигкаевым. Поединок был рассчитан на пять раундов, но закончился в третьем, когда Мухтаров отправил оппонента в жесткий нокаут.

И конечно же, повышенный интерес вызвали поединки главного карда турнира. Казахстанский боец Сабит Жусупов победил Умиджона Мусаева из Таджикистана. Их бой состоялся в легчайшем весе и закончился уже в первом раунде, когда наш соотечественник нокаутировал оппонента.

В легчайшем весе также встретились казахстанец Данияр Койшыбек и россиянин Абдулмалик Мугидинов. Их поединок продлился три раунда и завершился победой россиянина единоглас­ным решением судей.

Состоялся на турнире также бой между казахстанцем Жасуланом Акимжаном и россиянином Русланом Яманбаевым. Поединок прошел в лимите полулегкого веса. Все закончилось во втором раунде, когда наш боец нокаутировал своего оппонента.

В главном бою юбилейного,
50-го турнира лиги по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship за вакантный титул чемпиона Eagle FC в полутяжелом весе сошлись казахстанец Дияр Нургожай и россиянин Константин Андрейцев.

Несмотря на видимое преимущество нашего бойца, поединок прошел всю дистанцию. Но по итогам пяти раундов
судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу. Таким образом, Нургожай стал первым полноправным чемпио­ном Eagle FC в истории нашей страны. Теперь в его активе восемь побед.

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