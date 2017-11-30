​Бои на татами

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Любовь Доброта, Шымкент

Традиционное соревнование, кстати, прошедшее уже в 13-й раз, организаторы посвятили Дню Первого Президента Казахстана. Турнир пользуется популярностью, собирая каждый раз большое количество участников. На этот раз на юг Казахстана для участия съехались спортсмены из всех регионов республики, а также Узбекистана и Таджикистана. Только в состав команд соседних стран вошли порядка сотни дзюдоистов, уровень подготовки которых достаточно высок. При этом узбекские дзюдоисты являются основными конкурентами казахстанцев, что и подтвердили первые поединки.

Тренер Ауезхан Жумабай говорит, что для большинства казахстанских спортсменов турнир стал своего рода проверкой на прочность, которую они с честью выдержали, и теперь смогут представлять страну на различных международных состязаниях. В основном это наши молодые атлеты, набирающиеся опыта. В то же время команда из Узбекистана, напротив, представлена очень сильными спортсменами. И тем не менее в весовой категории до 60 кг победителем турнира стал казахстанский спортсмен Данияр Шамшаев, а лучшим в весе до 81 кг победителем признан его соотечественник Жоркамырза Шукирбеков.

Состязание продолжалось в течение трех дней, прежде чем определили победителей в 9 весовых категориях. В командном зачете сборная нашей страны заняла первое место, на втором месте – Узбекистан, а замкнули турнирную таблицу дзюдоисты из Таджикистана.

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