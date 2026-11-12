Бои за «золото»: с кем встретятся казахстанские боксеры в финале юношеской Олимпиады

Спорт

На IV летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал) в боксе определились участники финальных поединков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Фото: НОК

За золотые медали будут биться два представителя сборной Казахстана. 

В весовой категории до 57 кг Акнур Турсынгали встретится с бразильянкой Сарой Кампос. В полуфинале казахстанская спортсменка одержала победу над Евангелиной Петрук из Украины раздельным решением судей (4:1). Её предстоящая соперница, в свою очередь, уверенно выиграла у представительницы Венгрии Жофии Ченге Киш (5:0).

Бибарыс Аширбай, выступающий в весовой категории до 70 кг, в решающем поединке встретится с британцем Майклом Моэном. 

Аширбай пробился в финал благодаря победе над мексиканцем Хорхе Луисом Ньебласом Гутьерресом (5:0). Британский боксёр на аналогичной стадии с таким же счётом оказался сильнее Мохамеда Моааза из ОАЭ.

Оба финальных поединка с участием казахстанцев состоятся сегодня, 12 ноября.

Добавим, что ещё одна представительница Казахстана Марал Толепберген завершила выступление на юношеских Олимпийских играх с бронзовой медалью. В полуфинале весовой категории до 54 кг она уступила Сабрине Чакомановой из Узбекистана со счётом 0:5.

Оба наших боксера выступят в дневной сессии, которая начнётся в 17:00 по времени Астаны.

#Спорт #бокс #НОК

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