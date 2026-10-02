Боксер Айбек Оралбай стал чемпионом Азиады

Первый раунд завершился со счётом 3:2

Фото: НОК РК

Казахстанский боксёр Айбек Оралбай успешно выступил в финале Азиатских игр-2026, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В решающем поединке весовой категории свыше 90 килограммов он встретился с представителем Узбекистана Жахонгиром Зокировым.

Первый раунд завершился со счётом 3:2 в пользу Айбека. Во втором раунде все судьи отдали предпочтение казахстанскому боксёру. Кроме того, с узбекистанского спортсмена сняли одно очко. В итоге Айбек Оралбай одержал победу решением судей.

Таким образом, капитан национальной сборной принёс Казахстану вторую золотую медаль в боксе.

Отметим, что ранее Торехан Сабырхан также стал чемпионом Азиады, победив в весовой категории до 70 килограммов.