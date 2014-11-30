Боксер Биржан Жакыпов выиграл по очкам бой в отборе на Олимпиаду
Чемпион мира по боксу казахстанец Биржан Жакыпов выиграл поединок во втором туре лицензионного олимпийского турнира AIBA Pro Boxing (APB), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Лидер сборной Казахстана в весовой категории до 49 кг встречался с Шагасу Валерио Лоуренси из Бразилии. Жакыпов выиграл бой по очкам - 59:55; 60:54; 60:54. Отметим, что в первом туре казахстанец был не так успешен, уступив Лю Бину из Китая.
Добавим, квалификационный олимпийский боксерский турнир AIBA Pro Boxing (APB) состоит из трех предварительных раундов и финала. Участники решающего поединка получат лицензии на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. По две победы одержали Берик Абдрахманов (до 60 кг), Антон Пинчук (до 91 кг) и Ильяс Сулейменов (до 52 кг). Покинул турнир серебряный призер Олимпиады в Лондоне Адильбек Ниязымбетов (до 81 кг), которому пришлось отказаться от борьбы из-за травмы. Третий тур турнира пройдет в середине декабря.