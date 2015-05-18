Боксер Дарнелл Бун бросил вызов Геннадию Головкину

Спорт
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Дамир Айдаров
Американский боксер Дарнелл Бун, отправлявший в нокдаун Андре Уорда и нокаутировавший в перовом бою Адониса Стивенсона, бросил вызов казахстанцу Геннадию Головкину, передает Kazpravda.kz со ссылкой на спортивный портал Vesti.kz.

"Я хочу драться с Геннадием Головкиным. Многие скептики не понимают одного: я из города, который взращивает монстров, я из Янгстауна, штат Огайо. Мы никогда не сдаемся и идем напролом, наперекор всему. Я готов смести любого чемпиона в среднем весе на своем пути. Пусть Головкин это знает", – заявил Бун.

В настоящее время американец числится в полутяжелом весе (до 79,4 кг) и за последние полгода одержал две досрочные победы: в декабре он нокаутировал колумбийца Дионисио Миранду, а в апреле 2015 года остановил выходившего на ринг в качестве фаворита своего соотечественника и проспекта Филлипа Джексона Бенсона. 

Добавим, что 35-летний Бун в свое время побеждал недавнего соперника казахстанца Вилли Монро-младшего, правда по очкам. Головкин же одержал досрочную победу, нокаутировав Монро-младшего в шестом раунде боя, который прошел утром 17 мая.

Таким образом, Геннадий Головкин в 14-й раз успешно защитил титул WBA, которым владеет с 2010 года, и провел вторую защиту "временного" пояса WBC, завоеванного в октябре 2014 года. По этому показателю казахстанец вышел на второе место. Столько же защит в активе аргентинца Карлоса Монсона.

Абсолютным рекордсменом в среднем весе является американец Бернард Хопкинс, на счету которого 20 успешных защит титулов подряд.

Кроме того, после боя с Монро-младшим Головкин улучшил свой статус лучшего нокаутера в истории среднего веса, побил рекорд Майка Тайсона по количеству досрочных побед, а также нанес американцу первое досрочное поражение в карьере.

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