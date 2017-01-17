​Боксер стал мэром

Атлетическая деревня в Алматы построена по аналогии с олимпийскими деревнями впервые за все время организации международных зимних студенческих игр. В обязанности мэра будет входить встреча делегаций, участие в приветственных церемониях и церемониях поднятия флагов. Есть и другие функ­циональные обязанности, главная из которых – помочь спортсменам и другим гостям получить все необходимое для комфорт­ного проживания и отдыха.

Ожидается, что в деревне разместится более 3 000 представителей делегаций. Помимо атлетов здесь будут проживать международные волонтеры Универсиады из России, Украины, Южной Кореи, Китая, США и других стран, всего около ста человек. Ее общая вместимость согласно генеральному плану составляет 5 000 человек.