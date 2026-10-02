Боксер Торехан Сабырхан завоевал «золото» Азиады в Японии

Это первая золотая медаль команды Казахстана по боксу на этих Играх.

Фото: НОК

Казахстанский боксёр Торехан Сабырхан стал победителем Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В финальном поединке весовой категории до 70 килограммов казахстанец встретился с представителем Иордании Зеядом Ишаишем.

Первый раунд все судьи отдали нашему боксеру. Также казахстанец был сильнее и во втором. К тому же, с иорданца сняли балл. В итоге Торехан удержал свое преимущество и победил единогласным решением судей.

Это первая золотая медаль команды Казахстана по боксу на этих Играх. При этом в последний раз казахстанские боксеры побеждали на Азиаде в 2014-м году.

Отметим, что для Торехана этот поединок стал реваншем за поражение в финале чемпионата Азии-2026, который прошёл в апреле в Улан-Баторе (Монголия). Тогда Сабырхан также встретился с Ишаишем в решающем бою весовой категории до 70 килограммов и уступил, став серебряным призёром турнира.