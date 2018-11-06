​Боксерская серия в олимпийском формате

Прежде всего следует отметить тот факт, что руководство престижной серии подтвердило возможность в ходе этих соревнований завоевать лицензию на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио. Такое положение действовало и перед Играми 2016 года в Рио-де-Жанейро. Напомним, как это было.

В V сезоне 2015 года, перед стартами четырехлетия в Бразилии, сильнейшие по окончательному индивидуальному рейтингу бойцы WSB (командой тогда первенствовали боксеры Astana Arlans) получили лицензии в Рио. Правда, их, этих заветных путевок, на кону было не так много, всего 17, и квоты завоевали боксеры 10 стран. Успешное выступ­ление во Всемирной серии бокса помогло попасть на Олимпиаду будущему чемпиону этих Игр кубинцу Хулио Сесару ла Крусу из команды Cuba Domadores (весовая категория до 81 кг), сереб­ряному призеру казахстанцу Василию Левиту из Astana Arlans (91 кг), бронзовым медалистам Олимпиады-2016 россиянину Владимиру Никитину из Russia Boxing Team (56 кг) и хорвату Филипу Хрговичу из Astana Arlans (свыше 91 кг).

Теперь количество находящихся на призовом столе WSB олимпийских лицензий возросло едва ли не в 2 раза – до 32. Борьба за них будет длиться не один турнир, а два, все решит личный рейтинг боксеров, «нажитый» в ходе девятого и десятого сезонов Всемирной серии бокса. Тем самым в AIBA стремятся поддержать престиж WSB, остановить тенденцию уменьшения команд в этом проекте, привлечь к серии сильных, перспективных и амбициозных мастеров кожаной перчатки со всех континентов.

Еще одно существенное изменение касается весовых категорий в казалось бы устоявшемся по всем позициям турнире. Это прямое следствие «перетасовки» и сокращения весовых категорий с десяти до восьми в соревнованиях олимпийского формата. Теперь, во-первых, турнир WSB будет разделен на 2 конференции: для легких весов (52 кг, 57 кг, 63 кг, 69 кг) и тяжелых (75 кг, 81 кг, 91 кг, свыше 91 кг). И, во-вторых, как сообщает olympic.kz, команды наделены правом выбора участия либо в одной конференции, либо в обеих сразу.

С этим положением не всем пока все понятно. Вероятно, команды (ветераны WSB и новички) сами будут решать, в какой конференции (конференциях) им участвовать, об этом прямо говорится в формуляре. А вот как они будут в ближайшее время называться (Astana Arlans-1 и Astana Arlans-2, или как-то иначе) – пока вопрос. Как непрост вопрос и о том, а как же теперь считать победы команд в WSB? Раньше было понятно: у Astana Arlans и Cuba Domadores – по 3 высших титула, а что сулят нововведения статистикам бокса – полный мрак…

Ну да ладно, разберемся, было бы что считать, а по каким полочкам эти виктории расставить – жизнь покажет.

Среди оставшихся новостей из протокола конгресса AIBA нельзя не отметить следующие. В Олимпийских играх теперь смогут участвовать профессиональные боксеры. Правда, лишь те из них, кто неплохо освоился в новой для себя епархии и к тому же провел не более 15 боев на профи-ринге. В боксерскую практику возвращается система подачи протестов на решения судей. И, наконец, самое главное из всего, что было сказано до этого: в Москве был избран новый президент AIBA. Им стал 67-летний Гафур Рахимов из Узбекистана, который в ходе голосования набрал больше голосов, чем другой реальный кандидат на этот пост – серебряный призер Олимпийских игр и чемпионата мира, двукратный чемпион Европы Серик Конакбаев (Казахстан).