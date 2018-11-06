​Боксерская серия в олимпийском формате

Прежде всего следует отметить тот факт, что руководство престижной серии подтвердило возможность в ходе этих соревнований завоевать лицензию на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио. Такое положение действовало и перед Играми 2016 года в Рио-де-Жанейро. Напомним, как это было.
В V сезоне 2015 года, перед стартами четырехлетия в Бразилии, сильнейшие по окончательному индивидуальному рейтингу бойцы WSB (командой тогда первенствовали боксеры Astana Arlans) получили лицензии в Рио. Правда, их, этих заветных путевок, на кону было не так много, всего 17, и квоты завоевали боксеры 10 стран. Успешное выступление во Всемирной серии бокса помогло попасть на Олимпиаду будущему чемпиону этих Игр кубинцу Хулио Сесару ла Крусу из команды Cuba Domadores (весовая категория до 81 кг), серебряному призеру казахстанцу Василию Левиту из Astana Arlans (91 кг), бронзовым медалистам Олимпиады-2016 россиянину Владимиру Никитину из Russia Boxing Team (56 кг) и хорвату Филипу Хрговичу из Astana Arlans (свыше 91 кг).
Теперь количество находящихся на призовом столе WSB олимпийских лицензий возросло едва ли не в 2 раза – до 32. Борьба за них будет длиться не один турнир, а два, все решит личный рейтинг боксеров, «нажитый» в ходе девятого и десятого сезонов Всемирной серии бокса. Тем самым в AIBA стремятся поддержать престиж WSB, остановить тенденцию уменьшения команд в этом проекте, привлечь к серии сильных, перспективных и амбициозных мастеров кожаной перчатки со всех континентов.
Еще одно существенное изменение касается весовых категорий в казалось бы устоявшемся по всем позициям турнире. Это прямое следствие «перетасовки» и сокращения весовых категорий с десяти до восьми в соревнованиях олимпийского формата. Теперь, во-первых, турнир WSB будет разделен на 2 конференции: для легких весов (52 кг, 57 кг, 63 кг, 69 кг) и тяжелых (75 кг, 81 кг, 91 кг, свыше 91 кг). И, во-вторых, как сообщает olympic.kz, команды наделены правом выбора участия либо в одной конференции, либо в обеих сразу.
С этим положением не всем пока все понятно. Вероятно, команды (ветераны WSB и новички) сами будут решать, в какой конференции (конференциях) им участвовать, об этом прямо говорится в формуляре. А вот как они будут в ближайшее время называться (Astana Arlans-1 и Astana Arlans-2, или как-то иначе) – пока вопрос. Как непрост вопрос и о том, а как же теперь считать победы команд в WSB? Раньше было понятно: у Astana Arlans и Cuba Domadores – по 3 высших титула, а что сулят нововведения статистикам бокса – полный мрак…
Ну да ладно, разберемся, было бы что считать, а по каким полочкам эти виктории расставить – жизнь покажет.
Среди оставшихся новостей из протокола конгресса AIBA нельзя не отметить следующие. В Олимпийских играх теперь смогут участвовать профессиональные боксеры. Правда, лишь те из них, кто неплохо освоился в новой для себя епархии и к тому же провел не более 15 боев на профи-ринге. В боксерскую практику возвращается система подачи протестов на решения судей. И, наконец, самое главное из всего, что было сказано до этого: в Москве был избран новый президент AIBA. Им стал 67-летний Гафур Рахимов из Узбекистана, который в ходе голосования набрал больше голосов, чем другой реальный кандидат на этот пост – серебряный призер Олимпийских игр и чемпионата мира, двукратный чемпион Европы Серик Конакбаев (Казахстан).