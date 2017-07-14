Спорт
Боксеры "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" чуть не подрались во время взвешивания в WSB
Боксеры клубов "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" прошли перед финалом Всемирной серии бокса (WSB) официальную церемонию взвешивания, во время которой едва не подрались, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz.



Во время процедуры взвешивания "зажгли" боксеры первой пары – легковесы Темиртас Жусупов и Йоханус Аргилагос. Спортсмены были готовы начать поединок во время "дуэли взглядов".

Провоцировал своего визави и Фрэнк Залдивар – он "играл" языком перед лицом Олжаса Байниязова.



До 49 кг – Темиртас Жусупов (48,86 кг) – Йоханус Аргилагос (48,8 кг);
До 52 кг – Олжас Саттыбаев (51,8 кг) – Йосбани Вейтиа (51,4 кг);
До 56 кг – Ильяс Сулейманов (55,76 кг) – Хавьер Ибаньес (55,7 кг);
До 60 кг – Закир Сафиуллин (60 кг) – Лазаро Альварес (59,66 кг);
До 64 кг – Дилмурат Мижитов (63,9 кг) – Энди Круз (63,3 кг);
До 69 кг – Асланбек Шымбергенов (69 кг) – Роньель Иглесиас (68,55 кг);
До 75 кг – Абильхан Аманкул (75 кг) – Арлен Лопес (74,4 кг);
До 81 кг – Арман Рысбек (80,5 кг) – Хулио Ла Крус (80,65 кг);
До 91 кг – Антон Пинчук (90,250 кг) – Эрисланди Савон (90,2 кг);
Свыше 91 кг – Олжас Бокарев (100,3 кг) – Йоандри Тоирак (113,5 кг).
Дополнительный бой – до 52 кг – Олжас Байниязов – Фрэнк Залдивар.

Финальная встреча клубов "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" во Всемирной серии бокса (WSB) пройдет в Астане 15 июля, в ЛД "Казахстан", начнется в 15:00.

В финальной встрече запланированы десять основных поединков и один дополнительный (в случае ничейного результата).

Популярное

Все
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
Эрдоган: "Мы очень заинтересованы в стабильности и спокойствии у наших братьев-казахов"
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
Казахстанской молодежи объяснят смысл новых поправок в Конституцию
Мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
Убийство врача в Алматы: мать подозреваемого боится за жизнь своего сына
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 мая
"Ниже, чем в клубе самых богатых стран" – парадокс в Программе повышения доходов нашел депутат Конуров
Первая скрипка театра Ла Скала выступила в Нур-Султане
Открыл стрельбу по знакомым житель Алматы, пострадали двое
Казахстан ждет комплексное переустройство политической модели – эксперт
Нынешним летом турзона озера Алаколь может побить рекорд посещаемости
Будут новые школы
Из каких еще городов Казахстана запустят авиарейсы в Турцию
Как в Риддере приближали Победу
Казахстан и Мальдивы подписали соглашение о безвизовом режиме
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Болат и его команда
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Дату запуска программы льготного автокредитования назвали в МИИР
Опасный рецидивист бежал из тюрьмы вместе с охранницей в США
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
Что писали торговцы, искатели приключений и миссионеры о жизни древней степи
Касым-Жомарт Токаев посетил Nazarbayev University
Закон Республики Казахстан
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?

Читайте также

Спорт
WBO сделала заявление о чемпионском бое Жанибека Алимханулы
Спорт
Спортсменка из Костаная установила новый рекорд страны по п…
Спорт
Реванш с Биволом или Головкин: Канело подсказали лучший вар…
Спорт
Казахстан выставит "звездный" состав на турнир по боксу пам…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]