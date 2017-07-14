Боксеры "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" чуть не подрались во время взвешивания в WSB
Боксеры клубов "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" прошли перед финалом Всемирной серии бокса (WSB) официальную церемонию взвешивания, во время которой едва не подрались, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz.
Во время процедуры взвешивания "зажгли" боксеры первой пары – легковесы Темиртас Жусупов и Йоханус Аргилагос. Спортсмены были готовы начать поединок во время "дуэли взглядов".
Провоцировал своего визави и Фрэнк Залдивар – он "играл" языком перед лицом Олжаса Байниязова.
До 49 кг – Темиртас Жусупов (48,86 кг) – Йоханус Аргилагос (48,8 кг);
До 52 кг – Олжас Саттыбаев (51,8 кг) – Йосбани Вейтиа (51,4 кг);
До 56 кг – Ильяс Сулейманов (55,76 кг) – Хавьер Ибаньес (55,7 кг);
До 60 кг – Закир Сафиуллин (60 кг) – Лазаро Альварес (59,66 кг);
До 64 кг – Дилмурат Мижитов (63,9 кг) – Энди Круз (63,3 кг);
До 69 кг – Асланбек Шымбергенов (69 кг) – Роньель Иглесиас (68,55 кг);
До 75 кг – Абильхан Аманкул (75 кг) – Арлен Лопес (74,4 кг);
До 81 кг – Арман Рысбек (80,5 кг) – Хулио Ла Крус (80,65 кг);
До 91 кг – Антон Пинчук (90,250 кг) – Эрисланди Савон (90,2 кг);
Свыше 91 кг – Олжас Бокарев (100,3 кг) – Йоандри Тоирак (113,5 кг). Дополнительный бой – до 52 кг – Олжас Байниязов – Фрэнк Залдивар.
Финальная встреча клубов "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" во Всемирной серии бокса (WSB) пройдет в Астане 15 июля, в ЛД "Казахстан", начнется в 15:00.
В финальной встрече запланированы десять основных поединков и один дополнительный (в случае ничейного результата).