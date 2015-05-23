Спорт
Боксеры "Астана Арланс" выиграли все бои у сборной России в первом полуфинале WSB
"Астана Арланс" одержал победу над сборной России со счетом 5:0 в первом полуфинальном матче Всемирной серии бокса (WSB), который прошел в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz. Пятое очко казахстанской команде принес Василий Левит.

Выступающий в весовой категории до 91 кг Левит встречался с Виталием Кудуховым. По ходу поединка российский боксер получил три предупреждения, и в 4-м раунде судья остановил бой, присудив Левиту досрочную победу.

Добавим, что после четвертого раунда с трибуны на ринг бросили бутылку. В связи с этим ринг-анонсер сделал объявление: "Не кидайте больше, а то у нас победу заберут".

Таким образом, боксеры "Астана Арланс" выиграли все бои у сборной России в первом полуфинале WSB и повели в серии 5-0. Матчевая встреча между командами продолжится завтра, 24 мая, также в Астане.

Напомним, свои поединки в составе казахстанской команды выиграли Темиртас Жусупов, Кайрат Ералиев, Самат Башенов и Мейирим Нурсултанов.


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