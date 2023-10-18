«Болашақинженерлер»: подведены итоги благотворительного проекта по развитию инженерного образования Казахстана

На площадке международного ІТ-форума Digital Bridge 2023 подведены итоги благотворительного проекта «Болашақинженерлер», направленного на создание равных возможностей и развитие доступной качественной образовательной среды в сфере инженерных компетенций для школьников сел и моногородов. Год назад на площадке ІТ-форума состоялось торжественное подписание соглашения о реализации проекта.

В рамках благотворительного проекта «Болашақинженерлер» при участии фонда «Қазақстан халқына», Фонда Развития Инженерного образования и международного холдинга «Арман» в Казахстане оснастили 189 школ классами для изучения робототехники. Речь не про столичные школы — заниматься конструированием, электротехникой и программированием теперь смогут дети из отдаленных сел и моногородов.

«Более 50% учреждений начального и среднего образования расположены в сельской местности и/или в малых городах. В них обучается 45% детей школьников. Большинство учреждений не имеет доступа к качественной образовательной инфраструктуре, современным методикам и организации повышения квалификации педагогов. Особенно остро этот вопрос стоит в сфере развития инженерных компетенций, которые обозначены Президентом Республики Казахстан К.-Ж. Токаевым как приоритетные для изучения детьми. Проект «Болашақинженерлер» направлен на формирование нового поколения профессиональных и успешных специалистов в сфере инженерии», - отметила София Айсагалиева, управляющий директор, член правления ОФ «Қазақстан халқына».

При поддержке партнеров были отремонтированы 189 школ: из них 27 школ в моногородах и 162 школы в селах и районных центрах. 10 ремонтных бригад проехали всю страну и отремонтировали более 9500 кв.м.

«Мы уверены, что если детям дать доступ к современным технологиям – то они способны создавать прорывные решения, двигать нашу страну вперед, становится молодыми и успешными профессионалами в сфере высоких технологий» – отметил Серикбай Бисекеев, президент международного холдинга Арман.

В рамках проекта фондом «Қазақстан халқына» школы укомплектованы современными казахстанскими образовательными наборами по робототехнике R:EDRobotics Education. Совместно с Республиканским учебно-методическим центром дополнительного образования Министерства просвещения Республики Казахстан обучено более 200 педагогов на русском и казахском языках по курсу повышения квалификации «Основы программирования и робототехники», каждая школа обеспечена учебно-методическими материалами. Ученики с 1 по 6 классы 189 районных школ и моногородов, получили доступ к изучению инженерных компетенций.

Казахстан держит четкий курс на модернизацию технического образования и популяризацию робототехники. Это доказывается тем, что уже второй год подряд казахстанские школьники и студенты являются лучшими в мировые соревнования по робототехнике.

Уже следующей весной в Алматы пройдет открытый фестиваль по робототехнике и программированию R:ED FEST. Это событие станет следующим важным шагом по развития инженерной культуры в Казахстане и даст возможность многим детям из отдаленных регионов показать себя и свои достижения в этой области.

Фото и видео с мероприятия доступны по ссылке -

https://drive.google.com/drive/folders/1mWgt6X8ayzK-WZODJeYlNukrOkThbo0Z