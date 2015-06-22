«Болашак» в больших проектах

Максут ИРЖАНОВ
Открывая заседание комиссии, Г. Абдыкаликова отметила особую роль стипендии «Болашак» в процессе институционального реформирования страны и подчеркнула необходимость широкого вовлечения потенциала болашаковцев в выполнение Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства».
Министр образования и науки Аслан Саринжипов представил проект Плана развития международной стипендии «Болашак» на 2016–2020 годы.
Членами комиссии была одобрена Концепция реализации Split PhD по программе «Болашак». Концепция предусматривает внедрение системы подготовки научных кадров в вузах страны в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Казахстана.
На заседании комиссии был также рассмотрен вопрос присуждения международной стипендии «Болашак» претендентам, прошедшим предварительные туры конкурсного отбора.
По итогам заседания Государственный секретарь дала ряд поручений в рамках организации дальнейшей работы Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

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