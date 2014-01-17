«Болашак» – в фокусе надежд страны

В минувшем году основанной по исторической инициативе Главы государства международной стипендии «Болашак» исполнилось 20 лет. В условиях переходного периода, несмот­ря на все трудности, Первый Президент Казахстана ­Нурсултан Назарбаев принял дальновидное решение – учредить государственную стипендию по подготовке кад­ров за рубежом. Необходимость принятия этого решения была обусловлена тем, что на заре независимости перед республикой стояли сложные задачи строительства собственной государственности, консолидации общества, пере­ориентации экономики в условиях нарушенных экономических связей.

Одной из важных вех в развитии Казахстана стал 1997 год. Президент представил народу Стратегию «Казахстан-2030». Этот документ дал нам видение основных приоритетов развития страны, предопределил наш путь к успеху. Впервые были четко сформулированы долгосрочные цели развития Казахстана и определены конкретные пути их достижения. Работа над стратегией началась в сложнейшие годы кризисных тенденций как внутри страны, так и в мировой экономике.

Для эффективной реализации стратегии произошли изменения и в программе «Болашак». Предоставление возможности обучаться за рубежом студентам технических и медицинских специальностей количественно и качественно повысило потенциал нашей талантливой молодежи: более чем в два раза выросло число дипломированных кадров этого направления.

В 2005 году Глава государства поручил не только увеличить число стипендий до 3 000, но в первую очередь развивать приоритетные специальности, большую нехватку которых испытывала страна. Перед программой «Болашак» была поставлена задача сформировать кадровый задел для высокотехнологичных и наукоемких производств будущего. На сегодня по программе «Болашак» подготовлено около 2 000 специалистов для сферы инновационных технологий, металлургии, телекоммуникаций, энергетики.

Лучшие из выпускников программы используют опыт, полученный в ведущих университетах мира, для проведения научных исследований в стенах уникального вуза – Назарбаев Университета. Сегодня в нем работают более 200 выпускников, 90% из которых – научные сотрудники.

Следующее расширение границ программы состоялось в 2008 году, обучение по международной стипендии стало доступно для сельской молодежи, научных и педагогических кадров. Динамичное развитие страны, открытие новых промышленных объектов продиктовали необходимость обновления компетенций работников почти всех сфер экономики. Для решения этих задач программа была полностью модифицирована. Государство кардинально поменяло принцип реализации стипендии. Помимо академического обучения были введены научные и профессиональные стажировки за рубежом. С 2011 года программа стала доступна и для более взрослых людей с опытом работы.

Сейчас желающие претендовать на президентскую стипендию имеют возможность подать документы через e-gov и ЦОНы. Эти услуги приобретают все большую популярность среди претендентов, особенно в регионах. Достаточно самостоятельно зайти на сайт «электронного правительства» и при наличии цифровой подписи отправить необходимый перечень документов нашему сотруднику. Добавлю, что в минувшем году посредством новой электронной услуги было зарегистрировано 301 заявление. Возможность подачи документов в центрах обслуживания населения введена с 22 сентября.

Ставка государства на подготовку собственных высококлассных специалистов из числа молодых талантливых казахстанцев воплотила в реальность мечту многих юношей и девушек получить образование в дальнем зарубежье. Подводя итоги двадцатилетней реализации стипендии, можно отметить, что в рамках программы «Болашак» Казахстан получил плеяду высокообразованных специалистов с западным образованием, более половины из которых – магистры, больше трети – бакалавры, 9% – стажеры, остальные выпускники – докторанты, аспиранты и специалисты.

Можно условно обозначить, что из числа выпускников «Болашак» для форсированной инновационной индустриализации страны подготовлено 43% специалистов. Трудовая деятельность выпускников охватывает все ведущие отрасли, такие как информационные и космические технологии, машиностроение, искусство, здравоохранение, нефтегазовое дело, образование, сельское хозяйство, транспорт и коммуникации, экономика и финансы, энергетика, междисциплинарные и трансдисциплинарные специальности.

Безусловно, идея наращивания основного богатства страны – интеллектуального капитала – имела долгосрочные стратегические цели. Миссия болашаковцев по проведению реформ в стране и достойном представлении Казахстана на мировой арене была обозначена в 1994 году на встрече с первыми обладателями президентской стипендии. На сегодня эта миссия вылилась в самую главную задачу – реализацию Стратегии «Казахстан-2050».

На текущем этапе развития «Болашака» государство делает акцент на подготовке кадров по курсам магистратуры и докторантуры PhD, ориентированным на научную деятельность. Помимо академических программ обу­чения за рубежом, программа «Болашак» предоставляет обширный спектр стажировок в ведущих вузах, научных центрах, лабораториях и на крупных производственных предприятиях мира. Ведется подготовка специалистов четырех категорий: инженерно-технических, медицинских, научных и педагогических работников. Стажировки – это очень хороший инструмент краткосрочной подготовки уже зрелых кадров, поскольку их проходят в основном представители реального сектора экономики, работники предприятий, научных организаций. По мнению экспертов, профессиональные стажировки уже способствуют обеспечению потребностей экономики страны в квалифицированных кадрах и изу­чению зарубежного опыта производства и трансферта технологий.

Что касается действующих стипендиатов, в 33 странах мира обучаются 2 532 болашаковца. Треть стипендиатов получает образование в США, почти половина – в Великобритании и Ирландии, 15% – в других государствах Европы, остальные – в странах Азии, СНГ и в Австралии. Почти половина наших стипендиатов – это студенты программ магистратуры (42%). Треть из числа стипендиатов продолжает обучение по программе бакалавриата (31%). К 2015 году завершат учебу 350 бакалавров, к 2017 году ожидается выпуск еще около 450 стипендиатов.

Стипендиаты «Болашак», выезжая за рубеж, не только осваивают знания, опыт и культуру деловых отношений в ведущих странах мира, но и достойно представляют там нашу республику. Так, по мнению иностранных экспертов, программа «Болашак» стала своего рода моделью для государств, стремящихся к развитию человеческого капитала. По мнению профессора Университета Пенсильвания, члена совета директоров Института политики высшего образования Лоры Перна, «программа помогает развивать человеческий капитал путем поощрения знания иностранных языков и приобретения технических навыков и знаний, необходимых для поддержания глобальной конкурентоспособности».

Все достижения по реализации стипендии за 20 лет были подведены на кульминационном событии юбилейного года – форуме стипендиатов и выпускников программы «Болашак» с участием Президента Нурсултана Назарбаева, состоявшемся 29 ноября в Астане. Были определены новые задачи этой программы в контексте осуществления Стратегии «Казахстан-2050».

В своем выступлении Глава государства отметил, что утверждение программы «Болашак» было верным стратегическим выбором, и сегодня она стала одной из «золотых страниц» истории суверенного Казахстана. В историческом достижении республики – успешной реализации «Стратегии-2030» – за полтора десятилетия есть достойный вклад выпускников программы «Болашак».

Глава государства особо отметил, что сегодня международная программа «Болашак» стала локомотивом сис­темы образования на магистрали трансферта мировых технологий в казахстанское экономическое и социальное пространство. Благодаря программе Казахстан, его народ, потенциал страны стали узнаваемыми и авторитетными во всем мире. Болашаковцы выступают передовой частью нового поколения казахстанцев эпохи независимости.

В рамках форума Президент озвучил семь приоритетных задач, главными реализаторами которых должны стать именно болашаковцы. Среди них – развитие науки, образования, энергоэффективности, авиакосмической отрасли, а также региональной политики. Глава государства выразил уверенность, что выпускники, стипендиаты программы «Болашак» выступят активными сторонниками Стратегии «Казахстан-2050» и Общества Всеобщего Труда, а также активно включатся в процесс разработки и внед­рения перспективных технологий, закладывая основу для будущего.

Глава государства подчеркнул, что XXI век – это эпоха скоростного надземного, подземного транспорта, и призвал к активному участию в создании инновационных видов транспортных систем. Одним из приоритетных направлений определено использование возобновляемых источников энергии. Это искусственный фотосинтез, концентрированная солнечная энергия, которая уже внедряется в ряде стран.

Поворотным событием для участников форума стало предложение Президента о создании общенационального движения «Казахстан-2050» на основе программы «Болашак». Президент сказал: «Стратегия «Казахстан-2050» – это наша национальная идея в XXI веке, она определяет великие ценности, цели, к которым стремится наш народ». Как подчеркнул Глава государства, Стратегия «Казахстан-2050» – это серьезный экзамен, требующий незыблемого единства и высокой ответственности народа. Эта идея объединит многих молодых людей, радеющих за будущее своей Родины. Призыв Президента был с воодушевлением встречен как болашаковцами, так и всей прогрессивной молодежью Казахстана.

Инициативная группа казахстанцев выступила с активной поддержкой предложения Президента и объявила о создании общенационального движения «Казахстан-2050». Его основная задача – обеспечение вхождения Казахстана в 30 наиболее развитых стран мира путем поддержки политического курса Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, изложенного в Стратегии «Казахстан-2050».

На форуме выступили председатель Ассоциации стипендиатов международной стипендии «Болашак» Бауыржан Байбек, министр высшего образования и нау­ки Великобритании Дэвид Виллетс, а также выпускники разных лет. Кроме того, посредством телемостов с Лондоном, Вашингтоном и Шанхаем состоялось общение со стипендиатами, которые обу­чаются в этих странах.

В завершение форума Глава государства торжественно вручил 10-тысячное свидетельство о присуждении стипендии «Болашак». Из рук основателя стипендии ­Нурсултана Назарбаева его получил стипендиат 2013 года Азимхан Кожахметов, которому предстоит обучение в США в магистратуре по специальности «материа­ловедение и технология новых материалов».

Еще одним знаменательным событием после завершения форума стало присуждение высокой награды – ордена «Құрмет» болашаковцу, врачу-хирургу Дмитрию Горбунову за выдающиеся заслуги в сфере медицины. Развитие кардиохирургической службы стало отражением положительных процессов, происходящих в нашей стране. Кардиохирургическая помощь стала доступной, ежедневно выполняются операции взрослым и детям. Лично Дмитрием Горбуновым за последние пять лет прооперированы 1 717 детей, тогда как количество операций в 2008 году составляло 300.

Уже сейчас можно констатировать, что форум приобрел статус исторического события не только для нынешнего поколения, но и для всей страны. Кроме того, по мнению участников, он предоставил прекрасную возможность не только отпраздновать юбилей любимой программы, узнать мнение Президента и гостей, но и встретиться с друзьями. В связи с этим выражаю благодарность всем участникам, проявившим активную гражданскую позицию участием в форуме стипендиатов и выпускников программы «Болашак».

Как уже было отмечено ранее, программа развивается с учетом происходящих изменений в экономике. Так, постановлением Правительства РК были определены две новые категории претендентов на получение степени магистра, являющихся работниками культуры, творческими работниками организаций культуры и работниками редакций средств массовой информации.

Кстати, в наступившем 2014 году начало приема документов для конкурсного отбора претендентов для присуждения стипендии «Болашак» планируется в конце февраля. Желающие принять участие в конкурсном отборе, добро пожаловать!

Гани НЫГЫМЕТОВ, президент АО «Центр международных программ»