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«Болашак» – за «Нұрлы жол»

Лилия СЫЗДЫКОВА
С приветственным словом к участникам конференции обратился председатель Совета ассоциации «Болашак» Бауыржан Байбек. О новых проектах, реализованных в 2014 году, рассказал исполнительный директор объединения Ермек Макашев.
В мероприятии, проведенном при поддержке Министерства образования и науки РК, приняли участие более 300 болашаковцев. Стипендиаты президентской прог­раммы обсудили итоги деятельности ассоциации за текущий год, планы на 2015 год, а также был избран новый состав Ревизионной комиссии организации и решением совета приняты новые члены.
Болашаковцы приняли обращение о поддержке нового экономического курса Елбасы «Нұрлы жол». Члены ассоциации заявили, что наряду со всеми казахстанцами внесут вклад в реализацию инициативы Елбасы.
В рамках республиканской конференции состоялся также нет­воркинг ивент для выпускников программы, целью которого стало объединение на неформальной площадке молодых специалистов для знакомства и взаимодействия, обмена опытом и знаниями, полученными за рубежом.


Обращение ассоциации «Болашак»
Фактор Лидера – основа успеха нашей страны!
Ассоциация стипендиатов программы «Болашак» уже более 10 лет всей своей деятельностью поддерживает государственный курс Елбасы, Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, объединяя молодежь для обеспечения устойчивого развития страны.
Более 10 тыс. болашаковцев, получивших знания в ведущих зарубежных университетах, вносят свой вклад в развитие Казахстана на государственной службе, в бизнесе, социальной сфере, в таких ключевых для будущего страны отраслях, как транспорт, коммуникации, информационные технологии, энергетика, строительство и туризм.
Сегодня, в условиях глобальной нестабильности и беспрецедентного кризиса, Елбасы для сохранения темпов роста национальной экономики обнародовал новую экономическую политику Казахстана «Нұрлы жол» – стратегический план инфраструктурного развития страны.
Опыт передовых стран мира доказывает, что только развитая инфраструктура является залогом устойчивого развития государства на долгие десятилетия.
Наглядными примерами служат масштабное строительство транспортной инфраструктуры в годы Великой депрессии в США, послевоенное восстановление европейских дорог и магистралей в рамках плана Маршалла, программа ускоренного инфраструктурного развития Западного Китая и т. д.
Инвестиции в инфраструктуру сегодня – это стабильное процветание завтра!
Главная цель новой экономической политики «Нұрлы жол» как неотъемлемой части Стратегии «Казахстан-2050» – процветание наших граждан и вхождение Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира на пути к великой идее «Мәңгілік Ел».
Успех программы во многом зависит от активного участия молодежи в ее реализации. От каждого из нас требуются патриотизм, ответственное отношение к труду, толерантность, солидарность.
Мы всегда должны опираться на жизненные принципы Первого Президента Казахстана: любовь к Родине и свое­му народу, личная ответственность, профессионализм.
Благодаря Первому Президенту всего за 23 года независимого развития Казахстан стал уважаемым мировым сообществом успешным государством.
Все эти годы, особенно в периоды социально-экономических кризисов, волевые и ответственные решения Елбасы позволяли Казахстану преодолевать трудности, обращая риски в новые возможности для государства. Фактор Лидера – основа успеха нашей страны!
Осознавая историческую значимость Послания для будущего Казахстана, ассоциация «Болашак» призывает молодежь внести свой вклад в реализацию новой экономической политики «Нұрлы жол», а также поздравляет всех казахстанцев с Днем Первого Президента!
Ассоциация «Болашак»

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