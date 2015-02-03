Болашаковцы держат слово Свежий выпуск

В своем письме автор рассказала, что в 1999 году с отличием окончила магистратуру Рочестерского технологического института в США по специальности «туризм и гостеприимство».

По приезду в Казахстан Д. Даминова применила полученные знания на практике, проработав в ряде организаций, а в 2008 году защитила кандидатскую диссертацию, в которой были разработаны рекомендации для организации туризма в заповедниках и национальных парках. В настоящее время она преподает гостиничный менеджмент и туризм на английском языке в Казахском национальном университете им. Аль-Фараби.

«В 1998 году мы обещали Вам приложить все усилия для процветания нашей страны. Хочется заверить в правильности и дальновидности Ваших инициатив, в частности программы «Болашак», для развития и поддержки молодежи. Мы в свою очередь будем продолжать вносить свой вклад в реализацию экономической политики «Нұрлы жол» и Стратегии-2050 по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых стран мира», – говорится в письме.

В завершение автор пожелала Главе государства здоровья, успехов и подчеркнула, что продолжит научные исследования в области развития туризма в нашей стране, сообщила пресс-служба Президента.



