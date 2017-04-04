​Болашаковцы на службе у Фемиды

Также для них запланировано прохождение практики в судах, ведущих юридических и адвокатских конторах Великобритании. Об этих перспективах рассказали вчера в Астане в Верховном суде РК, где прошла встреча с обладателями стипендии «Болашак» от судебной системы. В ней приняли участие Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, председатель Верховного суда Кайрат Мами, управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов, а также судьи и работники судебной системы – стипендиаты международной стипендии «Болашак» 2016 года.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда, открывая встречу, Кайрат Мами подчеркнул, что в рамках реализации Плана нации в Казахстане проводятся масштабные реформы для достижения стратегической цели по вхождению республики в тридцатку лидирующих стран мира. При этом деятельность Международного финансового центра «Астана» направлена на повышение инвестиционной привлекательности Казахстана. МФЦА также призван стать хабом для всего Центрально-Азиатского региона и войти в число 20 передовых финансовых центров мира.

– В связи с этим возникла необходимость в подготовке контингента судей, прошедших специальную стажировку за рубежом для изу­чения англосаксонской правовой системы, – сказал председатель высшего судебного органа.

Говоря о работе Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, Государственный сек­ретарь Гульшара Абдыкаликова отметила особую актуальность включения в перечень приоритетных специальностей для прохож­дения стажировки по международной стипендии Президента РК «Болашак» категории «Судьи и работники судов». «Это позволит еще больше повысить квалификацию судей нашей страны для успешной реализации поставленной Главой государства задачи по обеспечению верховенства закона и улучшению инвестиционного климата Казахстана», – считает она.

Участники встречи были проинформированы об итогах работы, проведенной Международным финансовым центром «Астана» совместно с Верховным судом, по организации стажировки с учетом запросов судебной системы.

Как отметил в своем выступлении управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, в формировании международного финансового центра важную роль играет потенциал человеческого капитала, поэтому структурой совместно с Министерством образования и нау­ки РК разработана специальная программа.

– Для привлечения финансовых ресурсов в экономику страны и формирования новых потоков капитала МФЦА необходимы высококвалифицированные специалисты, – сказал Кайрат Келимбетов.

На встрече с информацией выс­тупил координатор по организации стажировки, судья Верховного суда РК Мадияр Балкен. Говоря от имени стипендиатов, судья Алматинского районного суда Астаны Данияр Хопабаев, судья специализированного межрайонного экономического суда Гульнар Сатбаева и заведующий сектором международных связей департамента Верховного суда Адия Рамазанова заверили, что приложат все усилия для качественного прохождения учебы и повышения уровня своих профессиональных знаний.