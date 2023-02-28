Болашаковцы получат трудовую отсрочку для прохождения стажировки за рубежом

С 2023 года обладатели президентской стипендии «Болашак» могут получить трудовую отсрочку сроком до 1 года для прохождения производственной стажировки за рубежом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Казахстана.

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Стажировку болашаковцы могут пройти в организациях, входящих в мировые рейтинги Fortune Global 500, Forbes Global 2000, Forbes Top 100 Digital Companies, в международных организациях ООН. Также трудовая отсрочка предоставляется докторантам для прохождения постдокторантуры по полученной специальности.

«Благодаря изменениям стипендиаты «Болашака» сразу по окончании академического обучения в зарубежном вузе могут поработать в лучших международных компаниях мира. Это позволит им получить практический опыт работы в самых продвинутых организациях, а также наладить сеть профессиональных контактов на международном уровне», – отметила директор департамента международного сотрудничества МНВО Лаззат Адилова.

Болашаковцы должны самостоятельно трудоустроится в организацию, входящую в рейтинг крупнейших мировых компаний, уточнили в министерстве.

По условиям программы после окончания обучения выпускники должны пройти трудовую отработку по полученной специальности на территории Казахстана. Срок трудовой отработки в городах республиканского значения – 5 лет. Выпускникам, которые едут работать в регионы, срок прохождения трудовой отработки сокращен до 3 лет. Данная мера призвана увеличить долю болашаковцев, которые поедут в регионы и будут работать на селе.

Напомним, в 2023 году по программе «Болашак» для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 395 стипендий, по программам докторантуры – 50 стипендий, для прохождения стажировки – 110.