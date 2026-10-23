Более 1 300 новых школ: как меняется образовательная инфраструктура Казахстана

В рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева за последние семь лет в Казахстане реализованы масштабные проекты по развитию образовательной инфраструктуры, направленные на увеличение количества ученических мест, сокращение трехсменных и аварийных школ, безопасных и комфортных условий для обучения детей, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 2019 года в стране построено 1342 школы на 1,1 млн ученических мест. Расширение школьной сети позволило последовательно решать накопленные инфраструктурные проблемы. За этот период количество трехсменных школ сократилось в 5 раза, аварийных школ – в 2 раза, а общий дефицит ученических мест – в 4 раза.

Сегодня в Казахстане функционирует более 8 тыс. общеобразовательных школ, в которых обучаются порядка 4,1 млн детей. При этом свыше 5 тыс. школ расположены в сельской местности. Поэтому одним из основных принципов государственной политики остается обеспечение равного доступа детей к качественному образованию независимо от места проживания.

Образовательная инфраструктура продолжает активно развиваться по нескольким ключевым направлениям:

Первое. Национальный проект «Келешек мектептері»

Одним из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет стал национальный проект «Келешек мектептері», реализованный по поручению Главы государства. В рамках проекта по стране построено 217 школ нового формата на 460 тыс. ученических мест, в том числе 84 школы в сельской местности.

Проект позволил не только создать дополнительные ученические места, но и адресно решить ряд наиболее острых инфраструктурных проблем. За счет введения школ нового формата полностью решена проблема 54 трехсменных и 14 аварийных школ, а дефицит ученических мест сокращен более чем в 100 школах.

Это позволило обеспечить сопоставимые условия обучения для детей независимо от места проживания – как в крупных городах, так и в сельских населенных пунктах, и тем самым способствовать снижению инфраструктурного разрыва между городом и селом.

Площадь таких школ в среднем на 15–20% больше ранее применявшихся типовых объектов, а уровень технического оснащения существенно повышен. В школах предусмотрены современные кабинеты физики, химии и биологии, STEM-лаборатории, кабинеты робототехники и компьютерные классы, мастерские трудового обучения, музыкальные и хореографические залы, коворкинг-пространства и спортивная инфраструктура.

Для обеспечения комфортной образовательной среды потоки учащихся разделены: ученики начальных и старших классов обучаются в отдельных блоках.

Особое внимание уделено вопросам безопасности. Современная инфраструктура школ предусматривает организацию безопасного образовательного пространства, а также создание условий для физического развития и начальной военной подготовки учащихся.

Особое внимание уделяется инклюзивному образованию. В школах создается безбарьерная среда для детей с особыми образовательными потребностями, что обеспечивает равный доступ к образовательной инфраструктуре для всех учащихся.

Второе. Фонд поддержки инфраструктуры образования

Еще одним системным решением стало создание по поручению Главы государства Фонда поддержки инфраструктуры образования в 2023 году. В него поступают средства, изъятые у коррупционеров. За счет средств Фонда профинансировано строительство 90 объектов образования почти на 100 тыс. ученических мест. На сегодня 83 объекта уже введены в эксплуатацию, еще семь планируется ввести до конца текущего года.

Средства Фонда направляются прежде всего на территории, где наиболее остро стоят вопросы дефицита ученических мест, трехсменного обучения и аварийных зданий. В рамках данного механизма строятся новые школы, осуществляется реконструкция действующих объектов и строительство дополнительных пристроек.

При этом строительство новых школ продолжается и за пределами национального проекта и Фонда.

Используется комплексный подход к финансированию: республиканский и местные бюджеты, а также механизмы привлечения частных инвестиций. Такой подход позволяет одновременно решать текущий дефицит ученических мест и учитывать демографический рост в быстро развивающихся населенных пунктах.

Работа ведется с учетом прогнозной потребности регионов в новых местах и необходимости дальнейшего сокращения инфраструктурного дефицита.

В целом за последние семь лет подход к развитию школьной инфраструктуры изменился от точечного строительства отдельных объектов к системному планированию образовательной сети.

Сегодня строительство новых школ увязывается с демографической ситуацией, прогнозом контингента учащихся, уровнем дефицита мест, состоянием действующих зданий и потребностями конкретных населенных пунктов.

За счет масштабного строительства школ, реализации национального проекта «Келешек мектептері», создания Фонда поддержки инфраструктуры образования и привлечения различных источников финансирования в стране сформирована основа для дальнейшего решения проблемы дефицита ученических мест, сокращения трехсменного обучения и аварийных школ.

Работа в данном направлении продолжается.

Ключевые показатели за последние семь лет:

-с 2019 года построено более 1342 школы на 1,1 млн ученических мест;

-количество трехсменных школ сокращено в 5 раза;

-количество аварийных школ – в 2 раза;

-общий дефицит ученических мест – в 4 раза;

-функционирует более 8 тыс. школ, свыше 5 тыс. из них – в сельской местности;

-построено 217 школ «Келешек мектептері» на 460 тыс. мест;

-84 школы нового формата расположены в сельской местности;

-в рамках проекта решена проблема 54 трехсменных и 14 аварийных школ;

-за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано 90 объектов почти на 100 тыс. мест;

-83 объекта Фонда введены, еще семь планируется открыть до конца года;

-продолжается строительство 101 школы на 59,3 тыс. ученических мест.