Более $1 млн похитили у ректора из Караганды

Происшествия
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Фото с сайта tengrinews.kz
Ректора Центрально-Казахстанской академии из Караганды Бахтыбая Жунусова ограбили.  У него были похищены дорогие ювелирные изделия и наличные на сумму больше $1 млн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Доктор юридических наук рассказывает, что вырос в простой семье, на дорогие ювелирные изделия заработал честным трудом. С 90-х годов занимается бизнесом: рестораны, строительство многоэтажек, крестьянское хозяйство. Не скупится бизнесмен на благотворительность: памятные даты, строительство парков, скверов и памятников. Жунусов напоминает, что академия, которую он возглавляет, тоже частная.

"За два года (2014–2016 годы) я заплатил налогов 33 миллиона 438 120 тенге. Понимаете, да? Это большие налоги. Я обычно это даже близким родственникам не говорю, но вы меня вынуждаете сказать. Значит, несколько зданий есть, которые я в свое время купил за 30 тысяч долларов", – сказал Жунусов.

В списках пропавшего числилось  также яйцо Фаберже. Но Жунусов объяснил его появление. Ректор приобрел серебряную монету одноименной серии "Яйцо Фаберже" в одном из банков. Эта сувенирная продукция очень отличается от ювелирных изделий российской императорской семьи и стоит, по его словам, весьма скромно. 

Воров осудили на 6 и семь лет. Ректору возместили больше половины украденного. 

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