Более 1 млрд тенге задолжали костанайцы за коммунальные услуги

Еще бы! Услуги тепло- и горячего водоснабжения – самые дорогие. Стоит отметить, что только минувшей зимой тариф на тепло в Костанае снижался четыре раза. Тем не менее 625 млн тенге, а это почти 60% всего долга, жители региона должны теплокомпаниям. Почти по 200 млн тенге в своих бюджетах не досчитались водоканалы и энергокомпании. Меньше всего, а точнее чуть больше 20 млн тенге, или 1,9% от общего долга, костанайцы должны за газ.

По словам руководителя управления ЖКХ Костанайской области Даурена Аскарова, долг населения городов составляет 874,5 млн тенге, районов – 175,9 млн тенге. Основной долг приходится на Костанай – 449,8 млн тенге (42,8%) и Рудный – 281,2 млн тенге (26,7%). Он сообщил, что в рамках проводимой работы по снижению задолженности с начала года коммунальными предприятиями подано 2 001 заявление нотариусам и судебным органам на 42,6 млн тенге, из которых рассмотрено 1 267 на 28,9 млн тенге, фактически взыс­кано 9,2 млн тенге.

Ежегодно долги населения Костанайской области за коммунальные услуги увеличиваются. Впрочем, как и тарифы на них.