Более 1 тыс. клиентов "Гульнар тур" переоформили авиабилеты в Турцию

Более 1 тысячи клиентов компании "Гульнар тур" переоформили авиабилеты в Турцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий РК.

"По информации Atlasjet Airlines, по состоянию на 7 августа 2014 года из Астаны вылетели 150 пассажиров, из Алматы 270 пассажиров. Всего авиакомпания выдала авиабилеты 1 100 туристам компании "Гульнар тур", – указывается в сообщении пресс-службы.

Рассмотрение заявок по переоформлению авиабилетов продолжается. Сейчас на рассмотрении находится переоформление авиабилетов 750 пассажиров. С этой целью бывшие клиенты "Гульнар тур" должны обратиться в представительства авиакомпании и иметь при себе документальное подтверждение оплаты авиаперелета, электронные билеты и документальное подтверждение оплаты (не брони) отеля. При отсутствии документального подтверждения оплаты отеля вылет не состоится, отмечается в распространенном сообщении.

Напомним, ранее разгорелся скандал вокруг компании "Гульнар тур", которая не смогла вывезти своих туристов из Турции и обеспечить вылет другим клиентам, заранее купившим путевки. По заявлениям пострадавших УВД Бостандыкского района Алматы возбудило уголовное дело. Затем уголовное дело в отношении "Гульнар тур" начало Министерство внутренних дел республики по факту мошенничества в крупном размере.

Позже стало известно, что Казахстан и Турция договорились о перевозке всех клиентов "Гульнар тур" турецкой авиакомпанией Atlasjet до конца сезона.