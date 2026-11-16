Более 10 человек погибли в пожаре на Пхукете

Происшествия,В мире,Пожары
Айман Аманжолова
корреспондент

Более 30 пострадали, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В провинции Пхукет в Таиланде 11 человек погибли и более 30 пострадали в результате пожара в коммерческом здании в районе Патонг округа Кату. Об этом сообщает телерадиокомпания Thai PBS.

Огонь распространился на соседние здания и охватил несколько помещений. Впоследствии пожарным удалось локализовать возгорание.

«Согласно предварительным неофициальным сообщениям, в результате инцидента погибли 11 человек, а более 30 получили отравление дымом», — говорится в публикации.

На место происшествия прибыл губернатор провинции. В тушении пожара и эвакуации людей участвовали сотрудники полиции Патонга, муниципальные пожарные, местные власти и спасательные службы. После локализации огня специалисты приступили к обследованию здания, чтобы обнаружить возможных заблокированных внутри людей и оценить ущерб.

#пожар #Таиланд #Пхукет

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