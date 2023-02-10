Более 10 млн упаковок лекарств и медизделий изъяли из незаконного оборота в Казахстане

Здравоохранение
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На фармацевтическом рынке Казахстана из незаконного оборота изъяли более 10 млн упаковок лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев на брифинге в СЦК сообщил, что Комитет медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава в прошлом году провел свыше 2,7 тысячи проверок розничного рынка лекарственных средств, по итогам которых составлено 579 административных протоколов и наложено штрафов более чем на 90 млн тенге.

При этом, дополнил спикер, установлено 588 фактов незаконной реализации лекарственных средств с наложением штрафов на 66,5 млн тенге, изъято из незаконного оборота более 10 млн упаковок лекарственных средств и медицинских изделий.

В прошлом году в Казахстане были выданы отрицательные заключения и не допущены на рынок 117 наименований лекарственных средств и 164 наименований медизделий.

«Ежегодно Национальным центром экспертизы лекарственных средств проводится порядка 6 тысяч экспертиз на лекарственные средства и порядка 5 тысяч – на медицинские изделия. Недавний случай в соседнем Узбекистане по лекарственному препарату, содержащему высокую дозу этиленгликоля и повлекшему негативные последствия, лишний раз подтверждает необходимость жесткого контроля со стороны государства при допуске на рынок лекарств и медизделий», – отметил вице-министр.

Так, за последние 4 года Минздрав отказал в регистрации и не допустил на рынок 10 лекарственных препаратов разных производителей, содержащих высокую дозу этиленгликоля во вспомогательных веществах.

По словам Буркитбаева, требования национальной регистрации полностью приведены в соответствие с требованиями ЕАЭС и международными нормами, что практически исключает риск появления на казахстанском рынке лекарственных средств и медицинских изделий сомнительного качества.

Всего на сегодня в республике зарегистрировано порядка 7,5 тысячи лекарственных препаратов и свыше 11 тысяч медицинских изделий.

Для сдерживания роста расходов казахстанцев на лекарства в январе были утверждены предельные цены на 6 715 наименований препаратов, находящихся в оптовой и розничной реализации.

По информации вице-министра, на 4 296 (64%) позиций фармпрепаратов предельные цены не изменились в сравнении с предыдущим годом, на 1 918 (28,5%) позиций – цены выросли в среднем на 30% из-за повышения цены завода-производителя, на 501 (7,5%) – цены снижены в среднем на 7%.

«Что касается предельных цен на лекарства в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и в системе обязательного социального медстрахования, то они утверждены приказом ведомства на 2 672 наименования. При этом на 1 384 (52%) позиций предельные цены не изменились, на 531 (20%) – цены возросли в среднем на 27% из-за повышения цены завода-производителя, на 295 (11%) –цены снижены в среднем на 12%, 462 (17%) – это новые позиции», – дал раскладку замглавы МЗ РК.

Буркитбаев подчеркнул, что в рамках ГОБМП и в системе ОСМС для исключения необоснованного завышения цен на лекарства исключены маркетинговые расходы (в размере 30%) и установлены ограничения для транспортных расходов (не выше 15%).

«В рамках контроля за ценами на лекарственные средства и медицинские изделия за 2020-2022 годы выявлено 911 фактов превышения предельных цен на лекарственные средства и медицинские изделия с наложением штрафа на сумму более 243,3 млн тенге», – проинформировал вице-министр.

В 2023 году в рамках ГОБМП и ОСМС единый дистрибьютор в регионы отгрузил около 1 600 наименований лекарственных средств и медизделий на общую сумму 57,8 млрд тенге.

 

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