Более 10 порностудий выявили в Казахстане, в них работали несовершеннолетние

Полицейские Шымкента ликвидировали организованную преступную группу, занимавшуюся распространением порнографии через интернет в режиме реального времени, передает корреспондент Каzpravda.kz со ссылкой на официального представителя Департамента полиции города.

По информации заместителя начальника Департамента полиции полковника Армана Бейсенбаева, в ходе мониторинга социальных сетей в июле прошлого года оперативники выявили порностудию, которая транслировала в режиме онлайн.

«Мы в течение полугода проводили все необходимые розыскные мероприятия. В результате вышли на жителей городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент, среди которых 5 граждан Кыргызстана и 6 Казахстана. Их задержание производили на съемных квартирах в трех мегаполисах. Всего на сегодня судом взяты под стражу 11 человек», – пояснил Арман Бейсенбаев.

У задержанных изъяты около 44 тысяч долларов США, две дорогостоящие автомашины Toyota Camry-70» и один «Lexus GX 460».

В данное время в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование пока по двум статьям УК РК – организация и руководство организованной преступной группой и изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних или их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера.

Организовал и руководил этой преступной группой гражданин Кыргызстана. У него и его сограждан при обыске изъяли также наркотики.

Каждый член ОПГ выполнял свою роль. Установлено, что действовали более 10 веб-порностудий, оборудованных на съемных квартирах. Работали там свыше 50 девушек, среди которых две несовершеннолетние. Многие из них употребляют наркотики.

Аудиторию этой веб-порностудии составляли в основном иностранные граждане, которые оплачивали за услуги валютой. Это первый случай выявления порностудии в Казахстане, работавшей в режиме реального времени.

«Нами сегодня не исключается вероятность того, что эта организованная преступная группа имеет транснациональный характер. Сейчас досудебное расследование продолжается», - добавил полковник Арман Бейсенбаев.