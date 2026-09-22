Более 10 шеринговых компаний наказали за нарушения правил использования самокатов

В Казахстане усиливается контроль за использованием электросамокатов и соблюдением правил их размещения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Самокаты, оставленные в неположенных местах, эвакуируются за нарушение правил благоустройства. На штрафстоянках находятся около 9,5 тыс. самокатов, к ответственности привлечены 5 тыс. владельцев.

Кроме того, к ответственности начали привлекать шеринговые компании, нарушающие установленные требования. В частности, они обязаны вести учет самокатов и обеспечивать их идентификацию путем присвоения и нанесения регистрационных номеров. За допущенные нарушения уже составлено 11 административных протоколов.

Также сообщается, что открытие автошкол в Казахстане переведут на разрешительный порядок. При выдаче разрешения будет проверяться соответствие преподавателей установленным требованиям, наличие необходимой учебной базы и автотранспорта. Ранее для повышения качества подготовки была внедрена автоматизированная система учета слушателей автошкол, а также отменена самоподготовка и исключено использование бумажных свидетельств об окончании курсов.