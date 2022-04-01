При проведении длительной спецоперации сотрудники столичного департамента ликвидировали деятельность организованной преступной группы, поставлявшей и сбывавшей наркотики на территории Нур-Султана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

"В результате четко спланированных мероприятий были задержаны организатор и основной поставщик наркотиков из южных регионов, у которых в салоне автомашины изъято 28 кг гашиша. Далее были проведены оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех преступных связей фигуранта, в ходе которых были задержаны еще четверо участников преступной группы, выполнявшие указания организатора, которые в том числе встречали товар, фасовали и хранили в определенном месте, а после занимались его реализацией", - рассказали в полиции.

В департаменте сообщили, что в состав преступной группы входят уроженцы Костанайской области, а основным поставщиком является уроженец Жамбылской области.

"При обысках в местах проживания задержанных изъято еще 9 кг гашиша. Всего же из незаконного оборота у членов организованной преступной группы изъято 37 кг этого наркотического вещества, которые не дошли до своего покупателя, или более 10 тыс. разовых доз для потребления наркотиков, цена которых от розничных продаж на "черном рынке" оценивается свыше 45 млн тенге", - отметили в пресс-службе.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней" и по ст.297 ч.4 УК РК "Сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, совершенный преступной группой", санкция которых предусматривает лишение свободы до 20 лет с конфискацией имущества.

Все задержанные содержатся под стражей, ведется следствие.