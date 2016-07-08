В мире
Более $10 тысяч заплачено в Японии за гроздь винограда
Азамат Сыздыкбаев
Владелец одного из супермаркетов в японском городе Канадзава приобрел гроздь красного винограда сорта Ruby Roman на местном аукционе за 1,1 млн иен, что эквивалентно $10,9 тысячам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.

Прежний рекорд цены, установленный на прошлогодних торгах, составлял 1 млн иен.

Сорт Ruby Roman считается самым дорогим в мире и впервые стал доступен покупателям в 2008 году. Красно-рубиновые виноградины этого сорта, диаметр которых составляет около трех сантиметров, отличаются повышенным содержанием сахара (не менее 18%). 

Сезонные распродажи фруктов в Японии обычно привлекают богатых покупателей, добивающихся социального престижа путем покупки дорогой продукции, а также владельцев магазинов, старающихся привлечь к себе дополнительных посетителей эксклюзивными сортами своих товаров.

В японской традиции считается хорошим тоном дарить фрукты премиум-класса людям с высоким статусом, например, своему начальнику.

Счастливый обладатель виноградной грозди был уже ранее известен нестандартными покупками – в мае он заплатил рекордные 3 млн иен за две дыни сорта "юбари" (Yubari).

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