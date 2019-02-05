Более 100 автозеркал изъяли полицейские в одной из точек сбыта в Алматы

Фото пресс-службы департамента полиции Алматы
Полицейские Алматы выявили новую точку по продаже б/у боковых автомобильных зеркал, которые могли быть добыты преступным путем, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-службы департамента полиции Алматы, на этот раз объект по сбыту подержанных авто комплектующих выявлен в Бостандыкском районе города.
"В поле зрения специально созданной мобильной группы попалась точка по продаже комплектующих к авто. Как установлено, владелец осуществляет продажу в гараже, он открыл точку для осуществления торговли, с целью продажи бывших в употреблении автозапчастей. В результате проверки были изъяты более 100 боковых зеркал, три аккумулятора. Документы на данные комплектующие к автомобилям у продавца отсутствуют. Сейчас выясняется их принадлежность к криминалу и устанавливаются истинные собственники. В настоящее время по заявлениям, имеющимся в нашем подразделении, проводится сверка и опознание потерпевшими", – рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района Даурен Утебаев.
По вопросам опознания представленных на фото автозеркал жителям города необходимо обратиться в районное управление полиции Бостандыкскому району.