Более 100 автозеркал изъяли полицейские в одной из точек сбыта в Алматы

Общество
Лаура Тусупбекова
Фото пресс-службы департамента полиции Алматы
Полицейские Алматы выявили новую точку по продаже б/у боковых автомобильных зеркал, которые могли быть добыты преступным путем, передает Kazpravda.kz.  

Как сообщает пресс-службы департамента полиции Алматы, на этот раз объект по сбыту подержанных авто комплектующих выявлен в Бостандыкском районе города.

"В поле зрения специально созданной мобильной группы попалась точка по продаже комплектующих к авто. Как установлено, владелец осуществляет продажу в гараже, он открыл точку для осуществления торговли, с целью продажи бывших в употреблении автозапчастей. В результате проверки были изъяты более 100 боковых зеркал, три аккумулятора. Документы на данные комплектующие к автомобилям у продавца отсутствуют. Сейчас выясняется их принадлежность к криминалу и устанавливаются истинные собственники. В настоящее время по заявлениям, имеющимся в нашем подразделении, проводится сверка и опознание потерпевшими", – рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района Даурен Утебаев.

По вопросам опознания представленных на фото автозеркал жителям города необходимо обратиться в районное управление полиции Бостандыкскому району.








Популярное

Все
Мировой финал в Казахстане
Креативно о ценностях
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
18 медалей из Паттайи
Стеклянные стены и ракетки без струн
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Лодки экстра-класса
В Чолпон-Ате установили памятник Мурату Ауэзову
Закон Республики Казахстан Об обращении с радиоактивными отходами
Стратегия атомной отрасли касается не только строительства АЭС
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 7 июля 2026 года № 89-НП
КПЛ перешагнула экватор
Астана: характер, сила и экстрим
Покинули Уимблдон
Искусственный интеллект меняет образование
Дрон на службе у человека
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Конституционные основы устойчивого развития: роль науки и инноваций
Сборная Казахстана принимает участие в самой престижной Международной олимпиаде по физике
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Два золота из Праги
Сержантскому корпусу Вооруженных сил Казахстана – 30 лет
Абсолютное право на жизнь: что закрепили в новой Конституции Казахстана
В Карагандинской области после модернизации открылись три железнодорожных вокзала
Токаев принял президента ЕБРР
Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическое партнерство
Ночь – не время для детских прогулок
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Новый государственный праздник появился в Казахстане
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси
Госдолг РК остается одним из самых низких в  мире
МВД: Потерпевшим от интернет-мошенничества возвращено 4,8 млрд тенге
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы

Читайте также

«Нацфонд – детям»: казахстанцам выплатили почти 63 млн долл…
Более 2 тысяч казахстанцев приняли участие в проекте «Жанұя…
В Академии госуправления завершилась работа акселератора мо…
Три детеныша енота-полоскуна появились на свет в Алматинско…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]