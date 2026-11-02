Более 100 казахстанцев заплатили мошеннику за трудоустройство в Чехии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане задержали подозреваемого, который обманывал граждан под предлогом трудоустройства за границей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

По данным следствия, подозреваемый размещал в соцсетях объявления о высокооплачиваемой работе в Чехии. Обратившимся гражданам он обещал помочь с работой, визой, подготовкой необходимых документов.

Однако свои обязательства он не выполнял, получая предоплату. Установлено, что один из граждан передал ему 800 тысяч тенге.

В настоящее время установлена причастность подозреваемого к обману более 100 граждан. В ходе расследования устанавливаются другие возможные потерпевшие, а также уточняется общий размер причиненного материального ущерба. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу.

Полиция призывает граждан с осторожностью относиться к предложениям о трудоустройстве за рубежом, проверять законность деятельности организаций, оказывающих подобные услуги, и не переводить деньги до фактического оказания услуг.