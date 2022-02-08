Более 100 млрд тенге будет выделено на программу льготного автокредитования

Экономика
2255
Ораз Диасов
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства сообщил, сколько средств будет направлено на Программу льготного автокредитования для приобретения населением отечественных автомобилей, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На программу льготного автокредитования для приобретения населением отечественных автомобилей эконом класса будет направлено более 100 млрд тенге», - сказал глава кабмина.

По его данным, в этом году планируется ввод в эксплуатацию 17,3 млн кв. м жилья или 160 тыс. жилищ. Для решения проблем 70 тыс. очередников будет внедрен механизм субсидирования части платы за арендное жилье в частном жилищном фонде.

«Продолжится реализация мер, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, совершенствование систем управления отходами и водными ресурсами, восстановление озер. Пересматриваются ставки утилизационного сбора с автотранспорта и сельхозтехники в сторону существенного их уменьшения. Также будут реализованы мероприятия по снижению объема сброса сточных вод, сокращению потребления пресной воды для технологических нужд, уменьшению количества стихийных свалок», - резюмировал Смаилов.

