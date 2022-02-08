Более 100 млрд тенге будет выделено на программу льготного автокредитования

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства сообщил, сколько средств будет направлено на Программу льготного автокредитования для приобретения населением отечественных автомобилей, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
«На программу льготного автокредитования для приобретения населением отечественных автомобилей эконом класса будет направлено более 100 млрд тенге», - сказал глава кабмина.
По его данным, в этом году планируется ввод в эксплуатацию 17,3 млн кв. м жилья или 160 тыс. жилищ. Для решения проблем 70 тыс. очередников будет внедрен механизм субсидирования части платы за арендное жилье в частном жилищном фонде.
«Продолжится реализация мер, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, совершенствование систем управления отходами и водными ресурсами, восстановление озер. Пересматриваются ставки утилизационного сбора с автотранспорта и сельхозтехники в сторону существенного их уменьшения. Также будут реализованы мероприятия по снижению объема сброса сточных вод, сокращению потребления пресной воды для технологических нужд, уменьшению количества стихийных свалок», - резюмировал Смаилов.