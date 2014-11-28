Более 100 млрд тенге намерена привлечь СКО в рамках ФИИР Экономика Ксения Воронина

Власти Северного Казахстана планируют привлечь свыше 100 млрд тенге инвестиций в рамках реализации второй пятилетки госпрограммы индустриально-инновационного развития. Об этом сообщил аким СКО Ерик Султанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"В первой пятилетке ФИИР уже реализовано 25 проектов на 27,5 миллиарда тенге и создано более тысячи рабочих мест. Инвестиции в основной капитал за этот период возросли двукратно. Активно ведется работа по второй пятилетке. На рассмотрении более 70 проектов, по которым планируемые инвестиции составят более 100 миллиардов тенге. Из них 35 уже рассмотрено и 3 будет введено в эксплуатацию в 2015 году", – рассказал Султанов на брифинге в СЦК по итогам форума KyzylzharInvest 2014, прошедшего в Петропавловске.



Аким отметил, что одной из задач мероприятия стало привлечение международных и отечественных инвесторов. В регионе, добавил он, хорошо развивается аграрный сектор, промышленность, торговля. Кроме того, область является важным транспортным узлом, имеющим возможность при малых инвестициях стать крупным торгово-логистическим центром. Также у Северного Казахстана высокий индустриальный потенциал, подчеркнул Султанов.



"Для выполнения задач по индустриализации, несомненно, требуются дополнительные значительные инвестиции. В регионе ведется активная работа по привлечению инвесторов. В работе форума приняли участие представители крупных отечественных международных компаний, дипломатические миссии. Рассматривались все возможности для сотрудничества", – отметил глава СКО.



Аким также рассказал, об успешной реализации программы по поддержке МСБ. Так, только по программе "Дорожная карта бизнеса-2020" реализовано более 500 проектов на сумму более 30 млрд тенге.



В свою очередь вице-министр по инвестициям и развитию РК Альберт Рау, заметил, что первая пятилетка подготовила надежный фундамент для второй: "Многие из реализованных проектов являются очень крупными и переходят во вторую. Это "Еврохим" в Жамбыльской области, "Полиэтиленпропилен" в Атырауской области, автопроизводство в Восточно-Казахстанской области. Можно сказать, что индустриализация на марше. Все проекты перспективны в плане инвестиций".



Присутствовавший на пресс-конференции член правления IIuka Resources Limited Виктор Хьюго заявил о намерении компании в ближайшие 12 месяцев вложить $1 млн 800 тыс. в разведывательные работы.



"Наша компания является крупнейшим в мире производителем циркония и титана. В этом отношении мы очень заинтересованы в сотрудничестве с Казахстаном и считаем его перспективным и взаимовыгодным партнером. В данный момент мы находимся на первой стадии производства и готовы начать разведработы в Северном Казахстане", – сказал он.



Международный инвестиционный форум KyzylzharInvest 2014 проходил в Петропавловске 27–28 ноября. Участие в нем приняли казахстанские и зарубежные компании, работающие в отраслях сельского хозяйства, машиностроения, недропользования, строительной индустрии, туризма, логистики, государственно-частного партнерства, малого и среднего бизнеса, руководители и представители государственных органов, акиматов областей и городов Астаны и Алматы, а также национальных компаний, финансовых институтов, институтов развития Казахстана, банков второго уровня и бизнес-ассоциаций, представители общественных организаций, палат предпринимателей, торговых миссий, деловых советов Казахстана, государственные органы, предприниматели приграничных регионов Российской Федерации и стран – участников ЕврАз ЭС.

