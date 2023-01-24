Более 100 тысяч астанчан с инвалидностью не получали положенную льготу

Прокуратура города Астаны выявила факты нарушения прав лиц с инвалидностью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт надзорного органа.

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В 2019 году решением столичного маслихата для лиц с инвалидностью установили льготы (25, 50 и 100%) на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов. Однако прокуратура выявила, что такие льготы не получали более 100 тысяч жителей столицы.

«По акту прокурорского надзора работа по их включению в список льготников начата. На сегодня предусмотренные льготы уже начали получать порядка 4 тысяч лиц с особыми потребностями», – поделился результатами надзорной работы заместитель прокурора Астаны Булат Мизанбаев.

Вместе с тем, заметил он, действующим законодательством определен широкий круг лиц, относящихся к социально уязвимым слоям населения. Однако большая их часть не вошла в документ маслихата.

Поэтому прокуратура столицы инициировала вопрос о дополнении списка льготников другими категориями социально уязвимых слоев населения, сообщил зампрокурора города.