Порядка 6 тысяч обучающих мероприятий было проведено по стране для подготовки членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса. Участие в них приняли участие 101 896 человек. Об этом сегодня рассказали на заседании Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент Kazpravda.kz

Также для методической поддержки членов избиркомов в начале кампании ЦИКом был разработан и направлен в регионы учебно-методический комплекс и руководство для окружных комиссий.

«В полном объёме прошли обучение более 86 тысяч членов избиркомов, задействованных в кампании. Для них было организовано 3 814 семинаров с использованием каскадного метода обучения. При этом основное внимание уделялось подготовке членов окружных комиссий. В целях проверки знаний все члены избиркомов поэтапно прошли дистанционное тестирование и получили соответствующие сертификаты. Кроме того, в регионах осуществлялась необходимая информационно-разъяснительная и обучающая работа для представителей политических партий, СМИ, общественных организаций и других участников избирательного процесса. В ее ходе проведено около 2 тысяч мероприятий, в которых приняли участие 15 887 человек», - сообщил Шавхат Утемисов.