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Более 100 тысяч новых зараженных COVID-19 выявили за сутки в мире, сообщает Kazpravda.kz
.
По данным
Университета Хопкинса, количество зараженных COVID-19 в мире на 18:00 по времени Нур-Султана составило 6 404 872
человека. За одни сутки выявили 116 705
новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
За сутки выписали 39 463
пациентов,
а общее число победивших болезнь уже составило 2 747 830
человек.
Также в мире зафиксировано 4 777
новых летальных случаев, 380 764
человека числятся умершими за весь период пандемии.
Список "лидеров" по числу зараженных КВИ регулярно меняется. На данный момент он выглядит так: США – 1 831 821
случай заражения за весь период пандемии, Бразилия – 555 383
, Россия – 431 715
. За одни сутки в США выявили 20 544
новых зараженных, в Бразилии – 28 936
, Российской Федерации – 8 529
.
В Китае за сутки зафиксировали всего 5
случаев заражения. За весь период пандемии там выявлено 84 159
зараженных.
В Узбекистане за сутки выявили 51
инфицированного, 60
пациентов выздоровели. Теперь число инфицированных в стране составляет 3 769
, выздоровевших – 2 919
, умерших – 15.
В Кыргызстане за это же время выявлено 26
случаев заражения, 46
пациентов выписаны с выздоровлением. В настоящий момент известно, что в стране 1 871
подтвержденный случай заражения, 1 265
случаев выздоровления и 20
летальных исходов.
Отметим, на сегодня в Казахстане зарегистрировано 11 796
случаев заражения COVID-19, 44
человека скончались.
Напомним, что о первых заболевших
коронавирусной инфекцией в Казахстане стало известно в пятницу 13 марта 2020 года. Ими оказались сразу два гражданина Казахстана, которые прибыли из Германии. Они были изолированы в инфекционный стационар в Алматы по месту прибытия. Вечером того же дня появилась информация о выявлении третьего
и четвертого
случаев заражения коронавирусом.
Позднее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения
в Республике Казахстан. 10 апреля Касым-Жомарт Токаев сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден и поручил продлить
режим ЧП. 27 апреля Президент снова объявил о продлении
режима ЧП, который продлился до 11 мая.
В полночь на 1 июня 2020 года в Казахстане прекратили работу блокпосты, установленные в рамках карантина.