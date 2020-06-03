Более 100 тысяч новых зараженных COVID-19 выявили за сутки в мире

Коронавирус
Екатерина Елисеева
Изображение с сайта pixabay.com
Более 100 тысяч новых зараженных COVID-19 выявили за сутки в мире, сообщает Kazpravda.kz.   

По данным Университета Хопкинса, количество зараженных COVID-19 в мире на 18:00 по времени Нур-Султана составило 6 404 872 человека. За одни сутки выявили 116 705 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки выписали 39 463 пациентов, а общее число победивших болезнь уже составило 2 747 830 человек.

Также в мире зафиксировано 4 777 новых летальных случаев, 380 764 человека числятся умершими за весь период пандемии.

Список "лидеров" по числу зараженных КВИ регулярно меняется. На данный момент он выглядит так: США – 1 831 821 случай заражения за весь период пандемии, Бразилия – 555 383, Россия – 431 715. За одни сутки в США выявили 20 544 новых зараженных, в Бразилии – 28 936, Российской Федерации – 8 529.

В Китае за сутки зафиксировали всего 5 случаев заражения. За весь период пандемии там выявлено 84 159 зараженных.

В Узбекистане за сутки выявили 51 инфицированного, 60 пациентов выздоровели. Теперь число инфицированных в стране составляет 3 769, выздоровевших – 2 919, умерших – 15.

В Кыргызстане за это же время выявлено 26 случаев заражения, 46 пациентов выписаны с выздоровлением. В настоящий момент известно, что в стране 1 871 подтвержденный случай заражения,  1 265 случаев выздоровления и 20 летальных исходов.

Отметим, на сегодня в Казахстане зарегистрировано 11 796 случаев заражения COVID-19, 44 человека скончались.

Напомним, что о первых заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане стало известно в пятницу 13 марта 2020 года. Ими оказались сразу два гражданина Казахстана, которые прибыли из Германии. Они были изолированы в инфекционный стационар в Алматы по месту прибытия. Вечером того же дня появилась информация о выявлении третьего и четвертого случаев заражения коронавирусом.

Позднее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан. 10 апреля Касым-Жомарт Токаев сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден и поручил продлить режим ЧП. 27 апреля Президент снова объявил о продлении режима ЧП, который продлился до 11 мая.

В полночь на 1 июня 2020 года в Казахстане прекратили работу блокпосты, установленные в рамках карантина.

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