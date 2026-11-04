Более 100 участков для геологоразведки выставят на торги в этом году

Фото: Пресс-служба правительства

В Казахстане в 2026 году планируется выставить на электронные открытые аукционы 112 участков для проведения геологоразведочных работ. Об этом на пресс-конференции в Үкімет үйі сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«112 – это большое количество за один год, и в самое ближайшее время мы увидим по ним какие-то положительные моменты. Результаты геологических исследований и бурения будут доступны Министерству энергетики для оценки»,— отметил Ерлан Аккенженов.

По его словам, в 2023–2025 годы на торги было выставлено 126 участков. В аукционах участвуют как казахстанские, так и иностранные компании, в том числе инвесторы из Китая и соседних стран. Особое внимание уделяется обязательствам инвесторов по геологическому изучению участков, бурению, развитию местного содержания, закупкам товаров и услуг, а также подготовке и обучению кадров.



Председатель правления АО «НК «ҚазМұнайГаз» Асхат Хасенов отметил, что нацкомпания реализует программу геологоразведки, включающую работу на 47 участках и 23 проектах с ресурсной оценкой 4,7 млрд тонн условного топлива, а также проводит сейсморазведку на 60 тыс. погонных километров. Исследования охватят глубокие геологические горизонты – до 8 тыс. м. Работы направлены на поиск новых месторождений и восполнение ресурсной базы страны.