Более 100 зарубежных вузов презентовали свои услуги в Астане

Общество
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Александр Кононец
В Астане проходит международная образовательная выставка "International Education Fair-2017", в которой приняли участие представители более 100 зарубежных вузов, сообщает Kazpravda.kz.

"Нужно отметить, что число абитуриентов, которые предпочли иностранные вузы, только растет. Данная выставка – отличная возможность узнать, где можно получить хорошее бесплатное образование за рубежом. Сегодня приехали представители более 100 зарубежных вузов, из них 30 предлагают бесплатное образование. Например, представители Германии и Франции готовы предоставить гранты для наших абитуриентов", – сказал президент Центра международных программ Жанболат Мелдешов.

По словам организаторов, кроме высших учебных заведений заявлено участие около 50 образовательных агентств, а также представителей образовательных организаций из всех регионов Казахстана. Организации образования презентуют на выставке свои стипендиальные программы, программы стажировок, условия поступления на обучение.

"Казахстан все более уверенно становится крупным образовательным хабом в Центральной Азии. Главная особенность "Intemational Education Ғаіг-2017" в том, что выставка проходит в рамках второй встречи министров образования стран Европейского союза и Центральной Азии. Данная встреча – знаковое мероприятие, которое среди стран Европейского союза и Центральной Азии впервые осуществилось на территории Казахстана", – отмечает Жанболат Мелдешов.

Целью проведения "International Education Fair-2017" является расширение перспектив международного сотрудничества в области образования, интеграция в мировое образовательное пространство, популяризация зарубежного образования, а также обмен опытом в сфере реализации международных образовательных проектов.

"Наша языковая школа помогает при поступлении в университеты Америки и Великобритании. Наш центр работает с более 20 университетами. Мы разработали специальную программу для "Болашака" и хотим, чтобы казахстанцы выбрали наши университеты. Абитуриенты вашей страны мотивированы и настроены на то, чтобы получить достойное образование, а мы в свою очередь готовы предоставить его", – поделился директор департамента по связям с правительствами, вузами-спонсорами INTO University Partnerships Клинтон Рэй. 

Также среди участников выставки провели розыгрыш путевок на языковые курсы: Singapore Institute of Management, FLS International (США), Alanya Education (Турция), Stafford House International (Великобритания), EF Education First Kazakhstan, Образовательный Центр "Study INN".

"International Education Fair-2017" проводят АО "Центр международных программ" совместно с Министерством образования и науки РК. Выставка будет проходить в столице 23–24 июня, далее такое же мероприятие планируют провести 26–27 июня в Алматы в КазНУ имени аль-Фараби.

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