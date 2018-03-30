Более 100 жалоб из казахстанских тюрем получил НПМ в 2017 году
Инга Селезнева
Порядка 120 жалоб из тюрем и прочих закрытых учреждений поступило в Координационный совет национального превентивного механизма против пыток в 2017 году. Об этом журналистам в кулуарах общественных слушаний в МВД сообщила секретарь организации Сауле Мектепбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Каждый год общественные организации получают жалобы, затем формируют свою статистику. Мы (Координационный совет национального превентивного механизма против пыток – прим. автора) в прошлом году получили 120 обращений. Это статистика, динамика примерно одна и та же, то есть крупных изменений нет", – сообщила Мектепбаева.
Она отметила, что общественная комиссия провела более 20 специальных посещений, которые были осуществлены на основании информации о пытках.
"120 обращений касаются разных моментов, например, условий содержания. То есть это разного вида обращения. Они все направляются в адрес уполномоченного по правам человека, если есть конкретные жалобы о пытках, то они перенаправляются в Генеральную прокуратуру", – сказал Мектепбаева.
Также она отметила, что ежегодно наблюдаются факты судебных расследований, которые подтверждают наличие пыток.