Более 1000 жителей Караганды обеспечат центральным водоснабжением и канализацией

Водопроводные и канализационные сети построят в поселке Сахалин областного центра, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В Карагандинской области продолжается благоустройство в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан». В данное время идет строительство водопроводных и канализационных сетей в поселке Сахалин областного центра.

По завершении работ более 1 100 жителей будут с центральным водоснабжением и канализацией.

Рабочие приступили к прокладке сетей в Сахалине в середине мая. По плану уложат около 9 км водопроводных труб и порядка 4,5 км канализационных.

«Проект по строительству водопроводных и канализационных сетей в посёлке Сахалин реализуется в рамках исполнения региональных программ по доступу населения к питьевой чистой воде. Сейчас подрядчик уже активно работает. Обустроено примерно 1,5 км труб водоснабжения и 300 метров канализации. Работы одновременно ведутся в двух направлениях. Завершить проект планируем в этом году. Потом обязательно проведём асфальтирование», – рассказал заместитель руководителя городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанболат Токмурзин.

По словам подрядчика, проблем с материалами и рабочей силой нет.

Используются трубы и железобетонные кольца местных производителей, от завода из Сарани.

К новым сетям смогут подключиться жители четырех улиц: Тельмана, Коммунистической, Линейной и Литвина. Это около 400 домов. Строительство идет на перспективу, в будущем возможно подключение дополнительных абонентов.

Сегодня центральным водоснабжением в Карагандинской области охвачено 99,2% жителей. Полностью закрыть вопрос с обеспечением питьевой водой власти намерены до конца 2025 года.