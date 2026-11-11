Более 11 тысяч человек заразились Эболой в Конго

Погибли около 5,4 тыс. человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

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Согласно данным на 10 ноября, всего в стране зафиксировано 11 042 случая инфицирования. Погибли около 5,4 тыс. человек. Заболевание затронуло восемь из 26 провинций страны. В начале ноября смертность от Эболы достигла 51,6%.

Вспышка стала второй по масштабам и смертоносности за всю историю наблюдений. Она уступает лишь эпидемии в Западной Африке 2014–2016 годов, когда заразились более 28,6 тыс. человек и погибли более 11 тыс.

Кроме того, из-за регистрации случаев в Восточной, Центральной и Западной Африке эта вспышка признана самой широкой по географическому охвату на континенте.