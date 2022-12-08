Более 11 тыс. казахстанцев получили госуслуги с помощью "Цифровой карты семьи"

В настоящее время ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 9 видов пособий и социальных выплат.

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В рамках внедрения в пилотном режиме информационной системы «Цифровая карта семьи» с 1 сентября 51 тыс. человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались 11,7 тыс. человек, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В пресс-службе Минтруда и социальной защиты населения сообщили, что в настоящее время ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 9 видов пособий и социальных выплат. В их числе, соцвыплата на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; соцвыплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком; соцвыплата на случай потери работы; соцвыплата по потере кормильца; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»; АСП.

Также через ЦКС реализовано автоматическое уведомление о возможности получения пенсионных выплат.

«При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что меры государственной поддержки в проактивном формате посредством ЦКС назначены уже 11,7 тыс. граждан.

Цифровая карта семьи – это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов, позволяющая определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.

На сегодняшний день, на основе данных информационных систем госорганов, в ЦКС аккумулирована информация о 19,5 млн граждан Казахстана, или 6,3 млн семей.