Более 12 млн казахстанцев смогут проголосовать на выборах

Политика, Общество
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Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Константин Петров рассказал, сколько человек смогут проголосовать на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«26 февраля ЦИК получил от всех 20 регионов списки избирателей, которые имелись и представлены на избирательные участки. В списки избирателей, переданных на участки местными исполнительными органами, по состоянию на 26 февраля включены 12 млн 32 тысячи 550 граждан, уникальных избирателей без повторов и без включения в нескольких местах для голосования», – проинформировал Константин Петров на заседании Центризбиркома.

Он добавил, что с 4 марта казахстанцы смогут проверить себя в списках избирателей.

Напомним, внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней в Казахстане пройдут 19 марта 2023 года. 

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