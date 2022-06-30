Более 12 млн тенге обещает Антикор за информацию о местонахождении Шнар Муктаровой

Агентство РК по противодействию коррупции объявило о денежном вознаграждении за информацию о местонахождении бывшего учредителя ТОО "Оператор РОП" Шнар Муктаровой, передает Kazpravda.kz.

"В рамках уголовного дела подозревается бывший учредитель ТОО "Оператор РОП" Муктарова Шнар Уралгазыновна, которая в период с 2017 по 2018 годы в нарушение требований Экологического кодекса, присвоила деньги утилизационного сбора, незаконно оплаченные ей в виде дивидендов в размере 920 миллиона тенге. Шнар Муктарова объявлена в розыск и в отношении нее судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Информацию о её возможном местонахождении Антикор просит сообщить по телефонам Агентства: call-центр 1424, +7 (7172) 909 260.

За предоставление информации предусмотрено вознаграждение до 4 000 МРП (12 252 000 тенге).

"КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ!" - добавили в Агентстве.