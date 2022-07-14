Более 120 учителей с поддельными дипломами работали в школах Алматинской и Жетысуской областей

В учреждениях образования Алматинской и Жетысуской областей более 120 преподавателей работали с поддельными дипломами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram прокуратуры Алматинской области.

Органы прокуратуры Алматинской области провели анализ работы и качества образования в школах городов и районов.

«Установлено, что в средних школах Сарканского, Карасайского, Коксуского, Ескельдинского районов и города Текели 122 преподавателя осуществляли свою деятельность с использованием поддельных дипломов Казахского национального педагогического университета имени Абая», – рассказали в надзорном органе.

По факту использования заведомо подложного документа проводится досудебное расследование по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса РК.

«В настоящее время органами уголовного преследования в отношении 41 специалиста в связи с признанием вины и в соответствии с Законом «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» уголовные дела прекращены, последние уволены из органов образования», – отметили в ведомстве.

В отношении 81 специалиста расследование уголовных дел продолжается.