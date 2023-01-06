Более 1200 авто сопроводили акмолинские полицейские в непогоду

Транспорт , Общество , Видеогалерея
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Полицейские Акмолинской области сопроводили 4 колонны более чем из 1 200 автомашин, застрявших на дорогах из-за погодных условий, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона. 

Скриншот с видео ДП Акмолинской области

Первые дни нового года выдались непростыми для акмолинских полицейских. На территории области на протяжении нескольких дней бушевали метели.

"4 января после 12:00 из-за большого скопления автомашин сотрудники батальона и роты патрульной полиции управления местной полицейской службы для недопущения дорожно-транспортных происшествий организовали сопровождение 4 колонн. Стражи порядка сопроводили около 500 легковых и порядка 70 грузовых автомобилей, следовавших из Щучинска в столицу, еще около 170 легковых и 100 грузовых авто благополучно добрались из Астаны в Щучинск", – рассказали в пресс-службе ДП.

Колонну почти из 270 транспортных средств полицейские сопроводили из поселка Жибек жолы до станции Анар Карагандинской области. Оттуда около 160 машин, в том числе 30 грузовых, благодаря стражам порядка доехали до столицы.

Водителям в эти дни помогали 93 полицейских на 56 патрульных машинах, дополнили в департаменте. 

 

 

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