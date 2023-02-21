Более 1,3 тыс. детей-сирот сняли без причин с очереди на жилье в Петропавловске

Общество
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Всего выявлено около 1,5 тыс. бесконтрольных квартир, состоящих на балансе городского акимата, которые незаконно сдавались в аренду.

Фото: Kazpravda.kz

Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области при проведении анализа коррупционных рисков в жилищной сфере Петропавловска выявила факты беспричинного снятия с очереди 1 360 детей-сирот, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Руководитель департамента по противодействию коррупции Сергей Перов сообщил, что процесс распределения жилищной комиссией квартир между нуждающимися не отвечал требованиям закона, порядок очередности нарушался.

«Выявлено около 1,5 тыс. бесконтрольных квартир, состоящих на балансе городского акимата, которые неправомерно сдавались в аренду. Установлены 1 360 фактов исключения граждан по категории «дети-сироты» из списка нуждающихся в жилье без указания причин. Допущено 70 фактов предоставления квартир лицам, не состоящим в очереди на получение жилья», - сказал Перов.

По его словам, после вмешательства Антикоррупционной службы началось законное распределение арендных квартир среди социально-уязвимых слоев населения.

«При непосредственном содействии департамента ключи от новых квартир уже получили две семьи, состоявшие в очереди более 15 лет. Жилье им должны были выдать еще 2 года назад», - добавил глава департамента.

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