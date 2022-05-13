Более 130 иностранцев незаконно добывали лекарственную траву в Туркестанской области

Более 130 иностранцев незаконно добывали ферулу в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время очередного рейда сотрудники полиции Туркестанской области задержали лиц, незаконно добывавших лекарственную траву кеурек (ферула), произрастающую на территории Арысского, Сарыагашского и Отрарского районов.

Полицейские выявили в Отырарском районе 33 незаконно работавших граждан Таджикистана и в Арысском районе – 101 узбекистанца.

Нарушителей привлекли к ответственности по части 5 адмстатьи «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения», свыше 100 иностранцев подверглись административному аресту.

Также стражи порядка выявили двух граждан Казахстана, незаконно использовавших иностранную рабочую силу, и составили в отношении них административные протокола по статье «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан».