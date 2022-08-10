Более 14 млн тенге выманила мошенница у жителей Тараза

На 14 млн тенге обманула мошенница жителей Тараза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

32-летняя гражданка рассказала, что обманным путем за определенную сумму денег обещала продвинуть граждан в очереди на получение жилья. Так она получила от жителей города 14 миллионов 95 тысяч тенге и потратила их на собственные нужды.

Задержанная полностью признала свою вину и была арестована.

Сотрудники полиции проводят досудебное расследование по статье 190 УК РК.